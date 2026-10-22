4 साल बाद लौटे भुवनेश्वर कुमार को विकेट मिला या नहीं? भारत-न्यूजीलैंड पहले T20I के टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट

भारत ने पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया. टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड से मिले 226 रनों के लक्ष्य को 2 गेंद शेष रहते हुए हासिल किया. क्राइस्टचर्च में ग्लेन फिलिप्स की शानदार नाबाद 82 रनों की पारी और फिन एलन तथा टिम सीफर्ट की पावरप्ले में अटैकिंग बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने 225/4 का स्कोर खड़ा किया. यह घरेलू T20I में न्यूजीलैंड का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है.

चार साल बाद वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार के लिए यह मैच अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अपने चार ओवरों में 49 रन लुटा दिए. अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और अक्षर पटेल को एक-एक विकेट तो मिला, लेकिन तीनों ने प्रति ओवर 10 से ज्यादा रन दिए. ग्लेन फिलिप्स (40 गेंदों में नाबाद 82 रन, 8 चौके और 3 छक्के), फिन एलन (24 गेंदों में 45 रन, 5 चौके और 2 छक्के) और बेवन जैकब्स (16 गेंदों में 31 रन, 3 छक्के) ने जबरदस्त बल्लेबाजी की.

भुवनेश्वर कुमार ने पहले ओवर में दिए 4 रन

भारत के लिए गेंदबाजी की शुरुआत भुवनेश्वर कुमार ने की और अपने पहले ओवर में केवल 4 रन दिए. अगले ओवर में, फिन एलन ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर मिड-ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लगाई, जो इस मैच की पहली बाउंड्री थी.

भुवनेश्वर के दूसरे ओवर में टिम सीफर्ट ने लूटे रन

इसके बाद रनों की बारिश शुरू हो गई. भुवनेश्वर के दूसरे ओवर में टिम सीफर्ट ने उन पर धावा बोल दिया और दो चौके व एक छक्का जड़ दिया. इस आक्रामक बल्लेबाज ने भुवनेश्वर के खिलाफ अपना दबदबा बनाते हुए एक चौका और लॉन्ग-ऑन के ऊपर से एक छक्का लगाया, जिससे उस ओवर में कुल 17 रन बने.

अगले ओवर में अर्शदीप सिंह ने कीवी बल्लेबाजों के सामने चार चौके लुटा दिए, जिसमें फिन एलन द्वारा लगातार तीन गेंदों पर लगाई गई तीन बाउंड्री भी शामिल थीं. तेज गेंदबाज मयंक यादव ने रनों की रफ्तार पर कुछ हद तक लगाम लगाई. उन्होंने टिम सीफर्ट को आउट किया, जिनका कैच संजू सैमसन ने पकड़ा. सीफर्ट ने 17 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। 5 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 49/1 था.

फिन एलन ने अक्षर पटेल की गेंद पर लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से छक्का जड़कर 5.2 ओवर में न्यूजीलैंड के 50 रन पूरे किए. इसके कुछ ही देर बाद डेरिल मिशेल ने भी एक छक्का लगाया. अक्षर के ओवर में 16 रन बने और कीवी टीम ने पावरप्ले का अंत 65/1 के स्कोर पर किया, जिसमें एलन (33*) और मिशेल (7*) नाबाद थे. एलन भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ काफी आक्रामक दिख रहे थे, लेकिन अक्षर की गेंद पर तिलक वर्मा ने उन्हें लॉन्ग-ऑफ पर कैच कर लिया. एलन ने 24 गेंदों में 45 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल थे। 7.4 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 80/2 था.

10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 98/2 था, जिसमें ग्लेन फिलिप्स (12*) और मिशेल (15*) नाबाद थे. 11वें ओवर में मिशेल ने मयंक के खिलाफ लगातार दो चौके जड़े, जबकि फिलिप्स ने नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया. अर्शदीप ने इस उभरती हुई साझेदारी को तोड़ा. मिशेल ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें कैच कर लिया. मिशेल ने 19 गेंदों में 28 रन बनाए। 12.1 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 122/3 था. अगली ही गेंद पर बेवन जैकब्स ने अर्शदीप की गेंद को साइटस्क्रीन के ऊपर से एक जोरदार छक्के के लिए भेज दिया.

भुवनेश्वर की कलाई पर लगी चोट

फिलिप्स शानदार लय में दिखे और उन्होंने लगातार तीन चौके जड़े, जिससे स्पिनर का चार ओवर का स्पेल 1/51 के आंकड़े पर खत्म हुआ. 15 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 158/3 था, जिसमें फिलिप्स (41*) और जैकब्स (16*) नाबाद थे. भुवनेश्वर के अगले ओवर में 14 रन बने, जिसमें बेवन के दो छक्के शामिल थे. इसी दौरान भुवनेश्वर की कलाई पर चोट भी लग गई.

फिलिप्स ने 27 गेंदों में अपने T20I करियर की 13वीं फिफ्टी पूरी की, जिसमें तीन चौके और तीन छक्के शामिल थे. कीवी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की धुनाई जारी रखी. मयंक के आखिरी ओवर में बेवन और फिलिप्स ने 18 रन बटोरे, जिसमें दो छक्के और एक चौका शामिल था. मयंक ने 1/40 के आंकड़े के साथ अपना स्पेल पूरा किया, जबकि कीवी टीम 200 रन के स्कोर की ओर बढ़ रही थी.

अर्शदीप की शानदार फुर्ती की बदौलत बेवन रन आउट हो गए, जिससे इन दोनों के बीच की 73 रनों की साझेदारी टूट गई। बेवन 16 गेंदों में 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए; उनकी पारी में तीन छक्के शामिल थे। 17.3 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 195/4 था. न्यूजीलैंड ने 18.4 ओवर में 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया. आखिरी ओवर की शुरुआत तक न्यूजीलैंड का स्कोर 211/4 था, जिसमें फिलिप्स (74*) के साथ माइकल ब्रेसवेल (3*) क्रीज पर मौजूद थे.

भुवनेश्वर के आखिरी ओवर में बटोरे 14 रन

आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड ने एक बार फिर भुवनेश्वर की जमकर धुनाई की और 14 रन बटोरे. इस तरह उन्होंने 225/4 के स्कोर के साथ अपनी पारी समाप्त की, जिसमें फिलिप्स (40 गेंदों में 82* रन, 8 चौके और 3 छक्कों के साथ) और माइकल ब्रेसवेल (7*) नाबाद रहे.

भारत-न्यूजीलैंड पहले T20I के टॉप-5 गेंदबाज