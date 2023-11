New Zealand vs Pakistan: बेंगलुरू की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

यह भी पढ़ें: IWorld Cup 2023 Points Table: अफगानिस्तान ने पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान को पछाड़ कर सेमीफाइनल की उम्मीद को रखा बरकरार

पाकिस्तान vs न्यूजीलैंड ( New Zealand vs Pakistan: Head-to-head in ODIs)

वनडे में दोनों टीमों के बीच 115 मैच हुए हैं जिसमें न्यूजीलैंड को 51 मैचों में जीत तो वहीं 60 मैचों में पाकिस्तान की टीम जीत हासिल करने में सफल रही है. 3 मैचों में कोई परिणामम नहीं आया है. इसके अलावा 1 मैच टाई रहा है.

वर्ल्ड कप में New Zealand vs Pakistan (New Zealand vs Pakistan: Head-to-Head in ODI World Cup)

World Cup में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच अब तक 9 मैच हुए हैं जिसमें पाकिस्तान को 7 मैचों में जीत मिली है. 2019 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया था जबकि 2015 में कीवी टीम ने पाकिस्तान को 110 रनों से हराया था. इससे पहले न्यूजीलैंड ने एशियाई टीम को साल 1983 के वर्ल्ड कप में हराने में सफलता पाई थी.

पाकिस्तान संभावित XI (Pakistan Probable XI)

अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम (उपकप्तान), शाहीन शाह अफरीदी, टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट

न्यूजीलैंड XI (New Zealand Probable XI)

डेवोन कॉनवे, विल यंग, रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर/कप्तान), ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी

पिच रिपोर्ट New Zealand vs Pakistan pitch report Wankhede Stadium, Bengaluru )

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जाएगा, जहां कि पिच पर बल्लेबाज खूब रन बनाते हैं. ऐसे में उम्मीद है कि आजके मैच में भी रनों की बारिश होगी. वैसे, पिच शुरूआत में गेंदबाजों को भी मदद करती है खासकर तेज गेंदबाजों को, खेल आगे बढ़ने के साथ पिच बल्लेबाजों के माकूल हो जाती है.

New Zealand vs Pakistan मौसम Update New Zealand vs Pakistan M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru )

दोनों टीमों के बीच मैच बेंगलुरु में होगा. एक्यूवेदर के अनुसार, बेंगलुरु का मौसम आज अच्छा रहने वाला है. उच्चतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 2 डिग्री रहने की उम्मीद है. वैसे आज बारिश की भी संभावनाएं व्यक्त की गई है. बारिश की संभावना दोपहर 2 बजे के बाद 50 प्रतिशत से ज्यादा है. वैसे, उम्मीद है कि मैच पूरा होगा.