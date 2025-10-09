Aus vs Ind: 'रोहित, विराट के पास इसके सिवा कोई विकल्प नहीं', गांगुली का बड़ा बयान, बताया- क्यों रोहित को हटाना खराब फैसला नहीं

Quick Take Summary is AI generated, newsroom reviewed. सौरव गांगुली ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का भविष्य उनकी उम्र और प्रदर्शन पर निर्भर करेगा दोनों खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलनी होगी ताकि वे अपनी लय और फॉर्म बनाए रख सकें रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाए जाने के पीछे सेलेक्टर्स का 2027 विश्व कप को ध्यान में रखना बताया गया

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए घोषित वनडे टीम में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कप्तानी से क्या हटे कि यहां से एक अलग ही स्तर की चर्चा शुरू हो गई. बहस अब इस लाइन पर हो रही है कि क्या विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित साल 2027 में विश्व कप खेलेंगे? कहीं रोहित और विराट जल्द ही तो संन्यास नहीं ले लेंगे? इस पर मीडिया और पूर्व दिग्गजों की प्रतिक्रिया का आना जारी है. अब पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने इन दिग्गजों की 'तस्वीर' पर विचार सामने रखे हैं. गांगुली ने कहा कि 'उम्र और प्रदर्शन आखिर में उनका भविष्य तय करेंगे, लेकिन इन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा

सौरव बोले, 'जैसा मैंने कहा कि उनका खेलना इस पर निर्भर करेगा कि वह कितना अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे. जो भी अवसर उन्हें मिले, दोनों को प्रदर्शन करना होगा, दोनों को घरेलू क्रिकेट खेलनी होगी क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां आपको लगातार खेलना ही पड़ता है. अगर ऐसा नहीं होगा, तो आप लय, फॉर्म और संपर्क खो देंगे. जीवन में हर बात यही है. आपको लगातार काम करना पड़ता है. दोनों को घरेलू क्रिकेट खेलनी होगी. कुल मिलाकर यही बात है. अगर वे खेलते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहेते हैं, तो वे भारत के लिए खेलेंगे.'

रोहित को वनडे कप्तानी से हटाए जाने पर गांगुली ने कहा, 'मुझे भरोसा है कि रोहित से इस बारे में बात की गई होगी. इसलिए मैं नहीं जानता कि उन्हें हटाया गया है कि या कोई और दूसरी बात है. मुझे भरोसा है कि आपसी विचार-विमर्श हुआ होगा. रोहित एक असाधारण कप्तान हैं. पिछले दो सालों में उन्होंने टी20 विश्व कप जीता है. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है. इसलिए यहां प्रदर्शन कोई मुद्दा नहीं है.'

गांगुली बोले, 'मैं सोचता हूं कि सेलेक्टरों के ज़हन में यही चल रहा होगा कि जब साल 2027 में विश्व कप होगा, तो अगले दो साल में वह 40 साल के हो जाएंगे. वह टी20 फॉर्मेट नहीं खेलते. इसलिए वह अगले साल भारत में होने वाले टी20 विश्व कप का हिस्सा नहीं होंगे. लेकिन जब वह वनडे विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, तो वह 40 साल के हो जाएंगे. और यह खेल में एक बड़ी उम्र है. वह देश के लिए कई साल खेल चुके हैं. ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जब रोहित 40 के होंगे, तो वह खेलेंगे. इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें कप्तानी से हटाना एक खराब निर्णय है.'