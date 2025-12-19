विज्ञापन

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए आर्यन खान को मिला पहला अवॉर्ड, बोले- मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड बहुत पसंद है

आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स की सटारिकल सीरीज है, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया है.

आर्यन खान ने जीता डेब्यूटांट डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवॉर्ड
नई दिल्ली:

19 दिसंबर को NDTV Indian of the Year 2025 समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 14 विविध श्रेणियों में ऐसी हस्तियों को सम्मानित किया गया,, जिन्होंने अपने काम से सुर्खियां बटोरी और लोगों की सराहना हासिल की. वहीं इस लिस्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का भी नाम शामिल हो गया है, जिन्हें डेब्यूटांट डायरेक्टर ऑफ द ईयर के अवॉर्ड से एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में सम्मानित किया गया है. आर्यन खान ने 2025 में द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को डायरेक्ट किया था, जिसने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की. वहीं यह उनका पहला अवॉर्ड था, जिसके चलते उन्होंने अपने पापा शाहरुख खान के बारे में भी बात की. 

अवॉर्ड लेने पर आर्यन खान ने कहा, पहले तो मैं कास्ट, क्रू और नेटफ्लिक्स को शुक्रिया कहना चाहूंगा कि उन्होंने फर्स्ट टाइम डायरेक्टर पर भरोसा किया. आज रात के सभी विनर्स को बधाई. यह मेरा पहला अवॉर्ड है. उम्मीद है कि मैं और जीतूंगा. मेरे डैड की तरह मुझे भी अवॉर्ड बहुत पसंद है. लेकिन ये अवॉर्ड उनके लिए नहीं. मेरी मॉम के लिए है. 

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स की सटारिकल सीरीज है, यह शो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म, स्कैंडल और गहरे राज पर एक तीखी और बेबाक नजर डालता है. यह शो नए एक्टर आसमान सिंह (लक्ष्य) की कहानी है, जिसे सुपरस्टार अजय तलवार (बॉबी देओल) की बेटी करिश्मा (सहर बंबा) से प्यार हो जाता है. फिर कहानी कुछ ऐसा मोड़ लेती है कि सभी हैरान रह जाते हैं. 

