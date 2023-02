ICC Women's T20 World Cup 2023: महिला टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, ग्रुप और तारीखों की यहां मिलेगी पूरी जानकारी

पिछले 22 महीने में इस टीम को टी20 फॉर्मेट में सिर्फ एक बार हार का सामना करना पड़ा है और वह भी भारत (Indian Women Team) के खिलाफ उसकी सरजमीं पर खेले गए मैच में जिसका नतीजा सुपर ओवर में निकला था. इसमें कोई शक नहीं कि गत विजेता टीम एक बार फिर प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगी और खिताब की दूसरी हैट्रिक का लक्ष्य रखेगी.

ब्रेक से कप्तान मेग लैनिंग की वापसी से टीम को मजबूती मिली है. स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हीली भी चोट से उबर गई है. इस टीम की सबसे बड़ी ताकत बल्लेबाजी की गहराई है, जिसमें लैनिंग, हीली, एलिसे पेरी और तहलिया मैकग्रा जैसे बड़े शॉट लगाने वाले शामिल है.

अनुभवी तेज गेंदबाज मेगन शुट्ट गेंदबाजी विभाग की कमान संभालेंगी जिसके स्पिन के कई विकल्प है. हरफनमौला एशले गार्डनर भी शानदार लय में हैं. यह 25 साल की खिलाड़ी शानदार गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी के दौरान निचले क्रम में बड़े शॉट लगाने के लिए जानी जाती है.

भारत के खिलाफ इस टीम ने पांच मैचों की सीरीज को 4-1 से जीता था लेकिन इसके ज्यादातर मुकाबले काफी करीबी रहे. यही नहीं अभ्यास मैचों आयरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह दिखा दिया कि इस टीम को भी पटखनी दी जा सकती है. भारत, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ घरेलू दक्षिण अफ्रीका की टीमें से ऑस्ट्रेलिया कड़ी चुनौती मिल सकती है.

पिछले टी20 वर्ल्ड कप का उपविजेता भारत इस बार एक कदम आगे बढ़ कर पहली बार चैम्पियन बनने के लिए जोर लगाएगा.

हालांकि भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी हद कर बल्लेबाजी इकाई पर निर्भर करेगा. भारतीय बल्लेबाजी कलात्मक स्मृति मंधाना, बड़े शॉट खेलने वाली शेफाली वर्मा और कप्तान हरमनप्रीत कौर के आस-पास घूमेगी.

भारतीय टीम ने 2020 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था लेकिन फाइनल में टीम पिछड़ गई थी. उस आयोजन में शेफाली भारत की टॉप स्कोरर थी और उनकी कप्तानी में अंडर-19 टीम ने हाल ही में वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. अंडर-19 टीम की सफलता से सीनियर टीम का मनोबल जरूर बढ़ेगा.

टीम में ऋचा घोष और पूजा वस्त्राकर जैसे बड़े शॉट खेलने वाले खिलाड़ियों की मौजूदगी से शीर्ष क्रम पर दबाव कम होगा. हालांकि टीम के लिए गेंदबाजी चिंता का सबब है. तेज गेंदबाजी विभाग में शिखा पांडे के अलावा किसी के पास ज्यादा अनुभव नहीं है. शिखा ने भी लंबे समय तक बाहर रहने के बाद हाल ही में टीम में वापसी की है.

दीप्ति शर्मा की स्पिन गेंदबाज हाल के दिनों में प्रभावी रही है लेकिन उन्हें अन्य गेंदबाजों से भी मदद की जरूरत होगी.

भारत ग्रुप B में इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और आयरलैंड के साथ है. इंग्लैंड की टीम भी इस प्रारूप में पिछले कई साल से काफी मजबूत रही है.

हीथर नाइट के नेतृत्व में इंग्लैंड की टीम 2009 में शुरुआती सत्र की सफलता को दोहराते हुए खिताब जीतना चाहेगी.

पूर्व चैंपियन टीम के पास शानदार गेंदबाजी आक्रमण है जिसमें महान तेज गेंदबाज कैथरीन साइवर-ब्रंट और दुनिया की बेहतरीन स्पिनरों में शामिल सोफी एक्लेस्टोन है. एलिस कैप्सी, सोफिया डंकले और लॉरेन बेल ने टी20 प्रारूप में खुद को स्थापित किया है और उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

ऑस्ट्रेलिया के अलावा ग्रुप A से न्यूजीलैंड की टीम भी अंतिम चार में पहुंचने की दावेदार है. सोफी डिवाइन की अगुवाई वाली टीम ने हाल ही में प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन किया है.

इस टीम को अगर चैम्पियन बनना है तो डिवाइन के अलावा सूजी बेट्स और ली ताहुहु को दमदार खेल दिखाना होगा.

दक्षिण अफ्रीका का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2020 और 2014 में सेमीफाइनल में पहुंचना रहा है. हालांकि टीम घरेलू परिस्थितियों को भुनाने की इच्छुक होंगी.

भारत पर हाल ही में त्रिकोणीय सीरीज की जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा.

ICC Women's T20 World Cup 2023: शेड्यूल, टीमें, स्थान, मैच का समय

दिनांक - मैच - समय - स्थान

10 फरवरी साउथ अफ्रीका vs श्रीलंका - रात 10.30 बजे - केपटाउन

11 फरवरी वेस्टइंडीज vs इंग्लैंड - शाम 6.30 बजे - पार्ल

11 फरवरी ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड - रात 10.30 बजे - पार्ल

12 फरवरी भारत vs पाकिस्तान - शाम 6.30 बजे - केपटाउन

12 फरवरी बांग्लादेश vs श्रीलंका - रात 10.30 बजे - केपटाउन

13 फरवरी आयरलैंड vs इंग्लैंड - शाम 6.30 बजे - पार्ल

13 फरवरी साउथ अफ्रीका vs न्यूजीलैंड - रात 10.30 बजे - पार्ल

14 फरवरी ऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेश - रात 10.30 - गक्बेर्हा

15 फरवरी वेस्टइंडीज vs भारत - शाम 6.30 बजे - केपटाउन

15 फरवरी पाकिस्तान vs आयरलैंड - रात 10.30 बजे - केप टाउन

16 फरवरी श्रीलंका vs ऑस्ट्रेलिया - शाम 6.30 बजे - गक्बेर्हा

17 फरवरी न्यूजीलैंड vs बांग्लादेश - शाम 6.30 बजे - केपटाउन

17 फरवरी वेस्टइंडीज vs आयरलैंड - रात 10.30 बजे - केप टाउन

18 फरवरी इंग्लैंड vs भारत - शाम 6.30 बजे - गक्बेर्हा

18 फरवरी दक्षिण अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया - रात 10.30 बजे - गक्बेर्हा

19 फरवरी पाकिस्तान vs वेस्टइंडीज - शाम 6.30बजे - पार्ल

19 फरवरी न्यूजीलैंड vs श्रीलंका - रात 10.30 बजे - पार्ल

20 फरवरी आयरलैंड vs भारत - शाम 6.30 बजे - गक्बेर्हा

21 फरवरी इंग्लैंड vs पाकिस्तान - शाम 6.30 बजे - केपटाउन

21 फरवरी दक्षिण अफ्रीका vs बांग्लादेश - रात 10.30 बजे - केपटाउन

23 फरवरी सेमीफाइनल 1 - शाम 6.30 बजे - केप टाउन

24 फरवरी सेमीफाइनल 2 - शाम 6.30 बजे - केप टाउन

26 फरवरी फाइनल - शाम 6.30 बजे - केप टाउन

ICC Women's T20 World Cup 2023: टीमें

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 में दस टीमें भाग ले रही हैं. इन दस टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है - ग्रुप A और B. प्रत्येक ग्रुप की टीम अपने ग्रुप के हर दूसरे सदस्य के साथ राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में भिड़ेंगी. ग्रुप स्टेज के बाद दोनों ग्रुप से टॉप दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. वहां से नॉकआउट मैचों से हमें दो फाइनलिस्ट मिलेंगे.

ग्रुप A :

ऑस्ट्रेलिया महिला

दक्षिण अफ्रीका महिला

न्यूजीलैंड महिला

बांग्लादेश महिला

श्रीलंका महिला

ग्रुप B :

भारत महिला

इंग्लैंड महिला

आयरलैंड महिला

पाकिस्तान महिला

वेस्टइंडीज महिला

