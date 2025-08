भारत ने इंग्लैंड को दी करारी हार, बॉलीवुड सितारों ने यूं जताई खुशी

India Deafeated England in 5th Test Day 5: ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड का करारी हार दी है. भारत ने इस मैच को छह रनों से जीत लिया है. मैच के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए सिर्फ एक विकेट और चाहिए था. प्रसिद्ध कृष्णा ने जोश टंग के स्टंप उखाड़ दिए. उनसे पहले सिराज ने जेमी स्मिथ के बाद जेमी ओवरटर्न को भी अपने जाल में फंसाया था. चौथे दिन जो रूट और हैरी ब्रुक के शतकों ने इंग्लैंड को बढ़त दिला दी है, जबकि भारतीय तेज गेंदबाज़ों ने आखिरी क्षणों में वापसी करते हुए उम्मीद जगाई. दिन का खेल समाप्त होने तक, इंग्लैंड का स्कोर 339/6 था, जिसमें जेमी ओवरटन (0*) और जेमी स्मिथ (2*) नाबाद थे. अंत में आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा के विकेट और सत्र के अंत में मोहम्मद सिराज के लगातार स्पेल ने भारतीय प्रशंसकों को कुछ उम्मीद दी.

वहीं भारत की इस शानदार जीत पर सोशल मीडिया पर फिल्मी सितारों खुशी जाहिर की है. कई सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारत की जीत का जश्न मनाया है.



OMGGGG…like @SrBachchan said “This is what makes life worth living!” So happy woakes didn't do a Ghoomer! WHAT AN INCREDIBLE SERIES!

I cannot believe what we have witnessed. #INDvsEND pic.twitter.com/db2MFx5R8F