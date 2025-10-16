PAKW vs ENGW: बारिश की वजह से रद्द हुआ पाक-इंग्लैंड मुकाबला, कुछ ऐसी है पॉइंट्स टेबल की ताजा तस्वीर

ICC Women's ODI World Cup 2025 Updated Points Table PAKW vs ENGW: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में अब तक कुल 16 मुकाबले खेले जा चुके हैं और श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच बारिश की वजह से लगातार प्रभावित हो रहे हैं. इस बीच बुधवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला गया मैच भी बारिश की वजह से बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया. बारिश की वजह से पाकिस्तान विश्व कप में अपना पहला मैच जीतने का मौका चूक गई और 1 अंक से संतोष करना पड़ा.

इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 31 ओवरों में 9 विकेट खोकर 133 रन बनाए. बारिश के कारण खेल कई बार बाधित हुआ. जवाब में पाकिस्तान महिला टीम ने 6.4 ओवर में बिना किसी विकेट खोए 34 रन बना लिए थे, लेकिन बारिश दोबारा लौटने पर आगे का खेल संभव नहीं हो सका. नतीजतन, मैच रद्द कर दिया गया और पाकिस्तान को टूर्नामेंट में पहला अंक मिला.

प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तान सबसे नीचे, भारत चौथे स्थान पर

बारिश से रद्द हुए इस मुकाबले के बाद पाकिस्तान की टीम का खाता भले ही खुल गया हो, लेकिन वह अब भी प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर है. पाकिस्तान ने अब तक 4 मैच खेले हैं, जिनमें तीन हार और एक रद्द मुकाबला शामिल है, जिससे उनके कुल 1 अंक हैं. वहीं, भारतीय महिला टीम ने भी 4 मैच खेले हैं, जिनमें उसे 2 में जीत और 2 में हार मिली है. भारत फिलहाल 4 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है और उसका नेट रनरेट +0.682 है.

इंग्लैंड टॉप पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और साउथ अफ्रीका तीसरे नंबर पर

टूर्नामेंट की प्वाइंट्स टेबल में इंग्लैंड की टीम 4 मैचों में 7 अंकों और +1.864 के नेट रनरेट के साथ शीर्ष स्थान पर है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के भी 4 मैचों में 7 अंक हैं, लेकिन नेट रनरेट +1.353 होने के कारण वह दूसरे नंबर पर है. साउथ अफ्रीका की टीम 6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बनी हुई है.

Photo Credit: IANS

न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका का ऐसा है हाल

न्यूजीलैंड की महिला टीम 4 मैचों में केवल एक जीत हासिल कर पाई है और 3 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है, जबकि उसका नेट रनरेट -0.245 है. इसके अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों के 4-4 मैचों के बाद 2-2 अंक हैं, जिससे वे क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर हैं.

डकवर्थ लुईस नियम से नहीं बना काम

31 ओवर में 113 रन (डकवर्थ लुईस नियम के तहत) के संशोधित लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान 6.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 34 रन बनाकर जीत की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक बारिश आ गई. अंपायरों को मैच रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा. दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटा गया. इस परिणाम के साथ ही पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जगह बनाने की संभावनाएं कम हो गई हैं. पाकिस्तान टीम पूर्व के अपने तीन मैच हार चुकी है.

मैच का ऐसा रहा हाल

इससे पहले, टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करने वाली पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने घातक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को 31 ओवरों में 9 विकेट पर 133 रन पर रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी. सना ने 27 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे. उन्होंने इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को झकझोर कर रख दिया था.

दाएं हाथ की तेज गेंदबाज सना ने एमी जोन्स, हीथर नाइट, नट साइवर-ब्रंट और टैमी ब्यूमोंट को आउट किया था. सादिया इकबाल ने भी 16 रन देकर 2 विकेट लिए थे. इंग्लैंड की पारी के 25 ओवर के बाद बारिश लगातार तीन घंटे हुई. इसके बाद मैच 31 ओवर प्रति टीम कर दिया गया. चार्ली डीन (33) और एमिली अर्लट (21) ने इंग्लैंड को 133 तक पहुंचाया.

डीएलएस नियम के तहत पाकिस्तान को 31 ओवर में 113 रन का लक्ष्य दिया गया था. पाकिस्तान 6.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 34 रन पर थी, जब बारिश शुरू हुई. लंबे इंतजार के बाद अंपायरों ने मैच रद्द कर दिया. यह टूर्नामेंट का उनका तीसरा रद्द मैच है.