WWC 2025 Points Table: इंग्लैंड की जीत से बदला पॉइंट्स टेबल का समीकरण, जानें अब भारत की क्या है स्थिति

ICC Women World Cup 2025 Updated Points Table: आईसीसी वुमन वर्ल्ड कप 2025 के शुरुआती चार मुकाबले बीत जाने के बाद इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज है. इसके बाद अंकतालिका में दूसरी टीमों का नाम आता है.

WWC 2025 Points Table: इंग्लैंड की जीत से बदला पॉइंट्स टेबल का समीकरण, जानें अब भारत की क्या है स्थिति
SA Women vs ENG Women
  • इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच 215 गेंदें बचाकर दस विकेट से जीत हासिल की है
  • इंग्लैंड टीम ने अपनी पहली जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में दो अंक और बेहतर नेट रन रेट के साथ शीर्ष स्थान पाया
  • ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने न्यूजीलैंड को 89 रनों से हराकर दो अंक और पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर कब्जा किया
ICC Women World Cup 2025 Updated Points Table: आईसीसी वुमन वर्ल्ड कप 2025 का चौथा मुकाबला तीन अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका महिला टीम और इंग्लैंड महिला टीम के बीच गुवाहाटी में खेला गया. जहां इंग्लिश महिला टीम 215 गेंद शेष रहते 10 विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. अपने पहले ही मुकाबले में बेहतरीन जीत हासिल करते हुए इंग्लिश महिला टीम पॉइंट्स टेबल में भी टॉप पर पहुंच गई है. जारी टूर्नामेंट में खबर लिखे जाने तक इंग्लिश महिला टीम ने महज एक मुकाबला खेला है. इस बीच एक जीत के बाद वह दो अंकों (+3.773) के बेहतर रन रेट के साथ टॉप पर काबिज है. 

पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का कब्जा है. कंगारू महिला टीम ने भी जारी टूर्नामेंट में अबतक महज एक मैच खेला है. इस बीच उसे न्यूजीलैंड महिला टीम के खिलाफ 89 रनों से जीत मिली थी. यही वजह है कि वह अंकतालिका में दो अंकों (+1.780) के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है. 

पॉइंट्स टेबल की तीसरी टीम बांग्लादेश की महिला टीम है. बांग्लादेशी महिला खिलाड़ियों ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तानी महिला टीम को सात विकेट से शिकस्त दी थी. जिसकी वजह से वह दो अंक (+1.623) लेकर अंकतालिका में तीसरे पायदान पर स्थित है. 

चौथे स्थान पर भारतीय महिला टीम का नाम आता है. ब्लू टीम ने भी अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका महिला टीम को DLS मेथड के तहत 59 रनों से हराया था. टीम के खाते में दो अंक (+1.255) हैं. 

इन चारों टीमों के बाद पांचवें, छठवें, सातवें और आठवें पायदान पर क्रमशः श्रीलंका (-1.255), पाकिस्तान (-1.623), न्यूजीलैंड (-1.780) और दक्षिण अफ्रीका (-3.773) महिला टीम का नाम आता है. इन चारों टीमों को अपने पहले मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. 

England Women, South Africa Women, Cricket
