विज्ञापन
विशेष लिंक
1 hour ago

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होनी है और उससे पहले आईसीसी ट्रॉफी का टूर जारी है. बुधवार को आईसीसी ट्रॉफी एनडीटीवी के हेड क्वार्टर आएगी. इस दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन मौजूद रहेंगे जबकि पाकिस्तानी क्रिकेटर राशिद लतीफ़ जूम से जुड़े रहेंगे. आईसीसी की यह ट्रॉफी इस तरह से डिजाइन की गई है, जिससे भ्रम पैदा करता है. यह भ्रम T20 फॉर्मेट की तेज़ रफ़्तार प्रकृति को दिखाता है. ट्ऱॉफी को बनाने में पांच अलग-अलग मेटल का इस्तेमाल किया गया है. एक मजेदार बात यह है कि किसी भी चैंपियन टीम को ट्रॉफी सौंपी नहीं जाती है. यह हमेशा आईसीसी के पास रहती है. विजेता टीम को ट्रॉफी की रेप्लिका दी जाती है.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
India, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now