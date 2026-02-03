Shab-E-Barat 2026: आज है शब-ए-बारात, जानें इसे क्यों कहा जाता है गुनाहों से तौबा करने की रात?

Shab-E-Barat 2026 Significance: इस्लाम में शब-ए-बारात का पर्व माफी की रात के रूप में जाना जाता है. इस पाक त्योहार पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग अपनी भूल के लिए माफी, दुआएं और दान-पुण्य करते हैं. रमजान प्रारंभ होने से ठीक 15 दिन पहले मनाया जाने वाला यह पर्व हिजरी कैलेंडर के आठवें महीने शाबान की 14वीं और 15वीं रात के बीच पड़ता है. आज 03 फरवरी 2026 को यह पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है. आइए शब-ए-बारात से जुड़ी परंपरा, मान्यता और धार्मिक महत्व को विस्तार से जानते हैं.

शब-ए-बारात का धार्मिक महत्व

शब-ए-बारात का इस्लाम में बहुत ज्यादा धार्मिक-आध्यात्मिक महत्व माना गया है. इस्लामिक मान्यता के अनुसार इस पाक रात को जो कोई भी सच्चे दिन से अपनी भूल के लिए माफी मांगता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करके उस अपनी रहमतें बरसाता है. शब-ए-बारात के दिन दुआओं और जरूरतमंदों को दान करने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. यही कारण है कि लोग इस दिन विशेष रूप से नमाज (Shab-e-Barat ki Namaz) अता करते हैं. शब-ए-बारात का त्योहार लोगों को खुदा के करीब जाकर एक बेहतर इंसान बनने और नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देता है.

शब-ए-बारात से जुड़ी मान्यताएं

इस्लाम को मानने वाले कई लोग शब-ए-बारात पर रोजा भी रखते हैं. इस रोजा को फर्ज की बजाय नफिल रोजा कहा जाता है. मान्यता है कि इस पाक रात को अल्लाह अपने बंदों की सभी दुआएं कुबूल करते हुए उनकी सभी गलतियों को माफ कर देता है. यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग ​मस्जिदों में जाकर या फिर अपने घर में नमाज अता करने के बाद अपने परवरदिगार से नेकी की राह पर चलने का वादा करते हैं.

शब-ए-बारात के मौके पर अल्लाह की इबादत के साथ अपने पूर्वजों की कब्रों पर जाकर उनके लिए दुआ करने की परंपरा भी है. इस दिन कब्रिस्तानों की विशेष रूप सफाई की जाती है और लोग अपने पूर्वजों की कब्रों पर मोमबत्तियां जलाकर फातिहा पढ़ते हैं. मान्यता है कि शब-ए-बारात पर दुनिया से रुखसत हो चुके लोगों की आत्मा के लिए दुआ करने से अल्लाह उन पर भी रहम करता है. कुल मिलाकर इस पर्व पर पूरी रात भर नमाज, कुरान की तिलावत, दान और दुआओं का सिलसिला जारी रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)