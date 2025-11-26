ये तो सरासर नाइंसाफी है... T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल से क्यों खुश नहीं हैं आकाश चोपड़ा? दिया ठोस तर्क

Aakash Chopra, ICC Men T20 World Cup 2026: आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. टूर्नामेंट का आगाज 07 फरवरी से हो रहा है. वहीं फाइनल मुकाबला 08 मार्च को अहमदाबाद में खेला जाएगा. आगामी टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. जिन्हें 4 ग्रुपों में बांटा गया है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए जिस तरफ से सभी टीमों को रखा गया है. उससे पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) कुछ खास कुछ नहीं हैं. उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि ग्रुप ए में केवल भारत और पाकिस्तान की टीम टेस्ट खेलने वाले टीम है. चोपड़ा के मुताबिक टूर्नामेंट में कुल 12 टेस्ट खेलने वाली टीमें हिस्सा ले रही हैं. इसलिए सभी ग्रुपों में बराबर की तीन-तीन टेस्ट टीमों को शामिल करना चाहिए था.

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि टूर्नामेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए चारों ग्रुपों को बेहतर तरीके से विभाजित किया जाना चाहिए था. पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने चीजों को विस्तार से समझाते हुए कहा, 'भारत और पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से ग्रुप चरण में एक साथ हैं. टूर्नामेंट में 12 टेस्ट खेलने वाले देश हैं और सभी ने क्वालीफाई कर लिया है. आदर्श रूप से सभी ग्रुपों में 3 टेस्ट खेलने वाले देश होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है. भारत और पाकिस्तान अपने ग्रुप में केवल दो टेस्ट खेलने वाले देश हैं.'

पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने कहा, 'निजी तौर पर मैं इससे बहुत खुश नहीं हूं. वर्ल्ड कप में आप चाहते हैं कि सभी मुकाबलों का एक संदर्भ हो. भारत बनाम अमेरिका, भारत बनाम नामीबिया, भारत बनाम नीदरलैंड- आपको टूर्नामेंट में रोमांचक जंग देखने में थोड़ा वक्त लगेगा.'

भारतीय टीम के पहला मुकाबला अमेरिका के साथ

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का पहला मुकाबला 7 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह मैच मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. लीग चरण में अमेरिका के बाद 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया, 15 फरवरी को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान और 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड से भारतीय टीम भिड़ेगी.

T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीमें और ग्रुप

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड, नामीबिया, अमेरिका.

ग्रुप बी: श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ज़िम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान.

ग्रुप सी: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली.

ग्रुप डी: दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई, कनाडा.

