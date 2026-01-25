T20 विश्व कप से बाहर होने के बाद सदमे में बांग्लादेश, पूर्व कप्तान की टीम में वापसी की कर रहा तैयारी

BCB Set for Shakib Al Hasan's Return: बांग्लादेश क्रिकेट प्रमुखों ने पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन की वापसी का रास्ता फिर से खोल दिया है, जो एक स्टार खिलाड़ी हैं, लेकिन 2024 के विद्रोह में सत्ता से हटाई गई पिछली सत्ताधारी पार्टी में सांसद भी थे. शाकिब उन दर्जनों लोगों में शामिल थे, जिन पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की घातक कार्रवाई के लिए हत्या की जांच चल रही थी. इस ऑलराउंडर ने 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन पिछले महीने कहा था कि वह इस फैसले को बदलना चाहते हैं. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के वरिष्ठ अधिकारी अमजद हुसैन ने कहा कि वह फिर से खेल सकते हैं.

हुसैन ने शनिवार देर रात पत्रकारों से कहा, "बोर्ड ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि अगर शाकिब अल हसन की उपलब्धता, फिटनेस और पहुंच अनुमति देती है और अगर वह उस जगह पर मौजूद हो सकते हैं जहां मैच खेले जाते हैं तो बोर्ड और चयन पैनल उन्हें राष्ट्रीय टीम के लिए विचार करेंगे."

उन्होंने कहा कि BCB शाकिब को विदेशी लीग में खेलने के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करेगा. अमजद ने कहा, "अगर वह अन्य वैश्विक टूर्नामेंट में भाग लेना चाहते हैं, तो बोर्ड उन्हें जरूरत के अनुसार NOC प्रदान करेगा." शाकिब ने पहले छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के दौरान चुप रहने के लिए माफी मांगी थी, लेकिन जिस शासन को उखाड़ फेंका गया था, उसमें सेवा करने के अपने फैसले का बचाव किया था.

बांग्लादेश क्रिकेट अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप से बाहर होने के बाद सदमे में है, जब शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया. BCB ने अपने खिलाड़ियों को भारत भेजने से इनकार कर दिया था और मैचों को सह-मेजबान श्रीलंका में स्थानांतरित करने की गुहार लगाई थी.

नई दिल्ली और ढाका के बीच यह विवाद इस महीने तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का आदेश दिया. ICC ने कहा कि उसे भारत में बांग्लादेश के लिए कोई विश्वसनीय सुरक्षा खतरा नहीं मिला है, लेकिन BCB ने कहा कि यह मामला उनके नियंत्रण से बाहर था. अमजद ने कहा, "यह सुरक्षा कारणों से लिया गया सरकारी फैसला है. इस वजह से, हम और कुछ नहीं कर सकते थे."

जब हसीना की सरकार गिरी, तब शाकिब कनाडा में एक घरेलू ट्वेंटी20 क्रिकेट प्रतियोगिता में खेल रहे थे और तब से बांग्लादेश नहीं लौटे हैं. इस लेफ्ट-आर्म ऑलराउंडर ने बांग्लादेश के लिए 71 टेस्ट, 247 वनडे इंटरनेशनल और 129 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें कुल 712 विकेट लिए हैं.