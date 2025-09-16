ICC Ranking: वर्ल्ड कप से पहले नंबर-1 बल्लेबाज बनीं स्मृति मंधाना, इंग्लैंड की कप्तान से छीना ताज

वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पायदान हासिल कर लिया है. सलामी बल्लेबाज ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अर्धशतकीय पारी खेलकर रैंकिंग में इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट को पछाड़ दिया. स्मृति मंधाना ने 14 सितंबर को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले में 63 गेंदों का सामना करते हुए 58 रन बनाए थे. उनकी इस पारी के दौरान 2 छक्के और 6 चौके भी देखने को मिले.

स्मृति मंधाना को पारी के चलते सात रेटिंग अंक मिले. अब वह इंग्लैंड की कप्तान से चार अंक आगे निकल गई हैं. यह चौथी बार है जब मंधाना ने वनडे बल्लेबाजों की नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है. उसने ऐसा पहली बार जनवरी 2019 में किया था और हाल ही में जुलाई में किया था. ताजा रैंकिंग अपडेट में हरमनप्रीत कौर (12वें) और जेमिमा रोड्रिग्स (15वें) शीर्ष 20 में शामिल अन्य भारतीय बल्लेबाज हैं.

इसी मुकाबले में सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने 96 गेंदों में 64 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी में छह चौके शामिल थे. वह चार पायदान की छलांग के साथ 42वें स्थान पर पहुंच गई हैं. 54 रन की पारी खेलने वाली हरलीन देओल पांच पायदान ऊपर चढ़ते हुए 43वें पायदान पर आ गई हैं. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की थी. बेथ मूनी 74 गेंदों में नाबाद 77 रन की पारी खेलकर पांचवें स्थान पर पहुंच गई हैं. मूनी ने तीन पायदान की छलांग लगाई है.

गेंदबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की किम गर्थ और अलाना किंग ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ चौथी और पांचवीं रैंकिंग हासिल की. भारत के ऑफस्पिनर स्नेह राणा, जिन्होंने 51 रन देकर 1 विकेट लिया, पांच स्थान ऊपर 16वें स्थान पर पहुंच गई हैं. इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बनी हुई हैं, दीप्ति शर्मा सातवें नंबर पर हैं और शीर्ष दस में एकमात्र भारतीय हैं.

इनके अलावा, एनाबेल सदरलैंड चार पायदान, जबकि फोएबे लिचफील्ड 13 पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 25वें स्थान पर पहुंच गई हैं. भारत के खिलाफ इस मुकाबले में एनाबेल ने नाबाद 54 रन बनाए, जबकि फोएबे लिचफील्ड 80 गेंदों में 88 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम की शीर्ष स्कोरर रहीं. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 281 रन बनाए.

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 44.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे है. सीरीज के अगले मुकाबले 17 और 20 सितंबर को खेले जाने हैं. इसके बाद 30 सितंबर से महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है.

