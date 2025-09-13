लाख कोशिशों के बावजूद अपने बेटे को स्टार नहीं बन पाया ये हिट फिल्म मेकर, मरते दम तक पूरा नहीं हो पाया ये अरमान

बॉलीवुड में फिल्मों के कई दौर आए और गए. कभी प्रेम कहानियों का बोलबाला रहा, कभी एक्शन फिल्मों का, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया, जब दर्शकों को फिल्मी पर्दे पर कई सारे सितारों का मेल एक साथ देखने को मिला. ये वो समय था, जब फिल्में न सिर्फ कहानी से, बल्कि अपनी स्टारकास्ट से हिट हुआ करती थीं. उस दौर को आकार देने वाले चंद लोगों में जो एक नाम सबसे ज्यादा जुबां पर आता है वो नाम है फिल्म निर्देशक राजकुमार कोहली का. उन्होंने कई ट्रेंड सेट किए. 1976 में आई उनकी मल्टीस्टारर फिल्म 'नागिन' इसका बड़ा उदाहरण है, जिसने हॉरर फिल्मों को हिंदी सिनेमा में नई पहचान दी. राजकुमार कोहली ने फिल्मों के जरिए कई एक्टर-एक्ट्रेस को बॉलीवुड में नई पहचान दी, लेकिन जब बात बेटे की आए तो उनका अरमान अधूरा रह गया.

पिता के साथ सीखा फिल्में बनाना

राजकुमार कोहली का जन्म 14 सितंबर 1930 को लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है. उनके पिता भी फिल्म निर्माण से जुड़े थे, इसलिए राजकुमार का फिल्मों से जुड़ाव बचपन से ही शुरू हो गया था. पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ उन्होंने अपने पिता के साथ फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखीं. 1963 में उन्होंने बतौर निर्माता फिल्म 'पिंड दी कुड़ी' से करियर की शुरुआत की. शुरुआती दौर में उन्होंने पंजाबी सिनेमा में कई हिट फिल्में दीं जैसे 'मैं जट्टी पंजाब दी' और 'दुल्ला भट्टी', जिसने उन्हें निर्माता के तौर पर स्थापित कर दिया.

निर्देशक के तौर पर राजकुमार कोहली का सफर 1973 में शुरू हुआ, जब उन्होंने फिल्म 'कहानी हम सब की' बनाई, लेकिन असली पहचान उन्होंने 1976 में हासिल की, जब उनकी फिल्म 'नागिन' सिनेमाघरों में आई. इस फिल्म ने जैसे हिंदी सिनेमा की दिशा ही बदल दी. इसमें रीना रॉय, फिरोज खान, विनोद मेहरा, सुनील दत्त, संजय कुमार और जीतेंद्र जैसे कई बड़े सितारे एक साथ नजर आए.

उस वक्त एक ही फिल्म में इतने सितारे दिखना बहुत बड़ी बात होती थी. इसके साथ ही फिल्म का हॉरर और थ्रिल से भरपूर सीन दर्शकों को भा गया. 'नागिन' की सफलता के बाद फिल्म इंडस्ट्री में मल्टीस्टारर और हॉरर फिल्मों का चलन बढ़ा और इसी तर्ज पर 'जानी दुश्मन', 'कालीचरण' और 'कर्ज' जैसी फिल्में बनीं.

राजकुमार कोहली की स्क्रिप्ट में थ्रिल, बदले की भावना, और ड्रामा का जबरदस्त मिक्स होता था. उन्होंने 'जानी दुश्मन', 'बदले की आग', 'नौकर बीवी का', 'राज तिलक', 'इंसानियत के दुश्मन', 'साजिश', और 'बीस साल बाद' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया, जो अपने समय की चर्चित फिल्में रहीं.

कई एक्टर्स को बनाया स्टार

अपने लंबे करियर में राजकुमार कोहली ने कई सितारों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया. रीना रॉय, अनीता राज, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी जैसे कलाकारों को उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए खास पहचान दी. उन्होंने धर्मेंद्र, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त, और हेमा मालिनी जैसे सितारों के साथ कई बार काम किया. उनके निर्देशन में बनी फिल्मों ने कई रिकॉर्ड तोड़े और उन्हें बॉलीवुड में एक खास जगह दिलाई.

राजकुमार कोहली ने पंजाबी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री निशि से शादी की, जिनसे उन्हें दो बेटे-अरमान कोहली और रजनीश कोहली हुए. उन्होंने बेटे अरमान को 1992 में फिल्म 'विरोधी' से लॉन्च किया, जिसमें सुनील दत्त, धर्मेंद्र और गुलशन ग्रोवर जैसे दिग्गज थे. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही.

इसके बाद उन्होंने अरमान को लेकर 'औलाद के दुश्मन', 'कहर', और 2002 की फिल्म 'जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी' बनाई. 'जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी' के जरिए उन्होंने 70 के दशक की अपनी ही ब्लॉकबस्टर 'जानी दुश्मन' को नए सिरे से पेश करने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश दर्शकों को रास नहीं आई और फिल्म पिट गई.

इस तरह अरमान कोहली को सुपरस्टार बनते देखने की ख्वाहिश राजकुमार कोहली की अधूरी रह गई. 24 नवंबर 2023 को 93 साल की उम्र में राजकुमार कोहली का निधन हो गया. उनका निधन बाथरूम में हुआ जब वह नहाने के लिए गए. बेटे अरमान कोहली ने दरवाजा तोड़कर उनकी डेड बॉडी को बाहर निकाला था. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने राजकुमार कोहली को मृत घोषित कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी.

