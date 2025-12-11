विज्ञापन
टी20 वर्ल्ड कप के टिकट की बिक्री शुरू, ICC सीईओ संजोग गुप्ता ने कही ये बात

ICC Men’s T20 WC 2026 Tickets Prices: ICC के CEO संजोग गुप्ता ने कहा, “2026 एडिशन, जिसमें 20 टीमें और 55 मैच होंगे, इतिहास का सबसे बड़ा और सबको साथ लेकर चलने वाला T20 वर्ल्ड कप होगा.

ICC Men’s T20 WC 2026 Tickets Prices

ICC Men's T20 WC 2026 Tickets Prices: भारत और श्रीलंका में होने वाले 2026 ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज और सुपर आठ के टिकट गुरुवार शाम 6:45 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध हो चुका है. इस बड़े इवेंट का दसवां एडिशन 7 फरवरी से 8 मार्च तक होगा, जिसमें भारत और श्रीलंका के आठ जगहों पर मैच खेले जाएंगे. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने कहा कि पहले फेज में टिकटों की कीमत भारत में कुछ जगहों पर 100 रुपये और श्रीलंका में 1000 LKR से शुरू होगी. 100 रुपये की स्ट्रैटेजी सबसे पहले 2025 विमेंस ODI वर्ल्ड कप के दौरान इस्तेमाल की गई थी, जिसे भारत और श्रीलंका ने ही होस्ट किया था.

“टिकट बिक्री का पहला फेज़, अब तक के सबसे आसान और ग्लोबल ICC इवेंट को होस्ट करने की हमारी यात्रा में एक अहम पड़ाव है. ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए हमारा विज़न साफ़ है: हर फ़ैन को, चाहे उसका बैकग्राउंड, जगह या पैसे कुछ भी हों, स्टेडियम में वर्ल्ड-क्लास मार्की क्रिकेट का अनुभव करने का मौका मिलना चाहिए.”

“टिकट सिर्फ ₹100 और LKR1000 से शुरू होने के साथ, हम किफायत को अपनी स्ट्रैटेजी के सेंटर में रख रहे हैं. यह दरवाजे खोलने और लाखों लोगों को क्रिकेट के ग्लोबल सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए बुलाने के बारे में है, दूर से देखने वाले के तौर पर नहीं, बल्कि उस एनर्जी, इमोशन और मैजिक में एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पर जो सिर्फ़ एक स्टेडियम ही दे सकता है.”

ICC के CEO संजोग गुप्ता ने कहा, “2026 एडिशन, जिसमें 20 टीमें और 55 मैच होंगे, इतिहास का सबसे बड़ा और सबको साथ लेकर चलने वाला T20 वर्ल्ड कप होगा. हमें पक्का यकीन है कि यह न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एक्सीलेंस के लिए बल्कि फैंस के एक्सपीरियंस और एक्सेस के लिए भी एक नया बेंचमार्क सेट करेगा. हमारा कमिटमेंट दुनिया को गेम के करीब लाना है और यह पक्का करना है कि यह एक ऐसा टूर्नामेंट बने जिसे इसकी क्रिकेटिंग ब्रिलियंट और हमारे फैंस के साथ इसके कनेक्शन, दोनों के लिए याद किया जाए.”

टूर्नामेंट कोलंबो में शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान का सामना नीदरलैंड्स से होगा, इसके बाद कोलकाता में वेस्ट इंडीज का मुकाबला बांग्लादेश से होगा, और फिर मुंबई में भारत का मुकाबला USA से होगा. भारत इस कॉम्पिटिशन में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतर रहा है और 2024 में जीता हुआ सिल्वर मेडल बचाने की कोशिश करेगा.

“टिकट की शुरुआती कीमत ₹100 से शुरू होने के साथ, ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर उत्साह कई गुना बढ़ गया है. हम एक वर्ल्ड-क्लास मैच-डे एक्सपीरियंस बनाने के लिए कमिटेड हैं जो भारत के खेल के प्रति जुनून, मॉडर्न सुविधाओं, आसान लॉजिस्टिक्स और एनर्जी से भरे स्टेडियम को दिखाता है.”

“यह टूर्नामेंट फैंस के लिए एक साथ आने और क्रिकेट को उसके सबसे रोमांचक फॉर्मेट में सेलिब्रेट करने का एक मौका है. हमने सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम किया है ताकि एक्सेसिबिलिटी, आराम और एक ग्लोबल इवेंट जैसा माहौल पक्का हो सके. हम पूरे भारत और दुनिया भर के फैंस का दिल से स्वागत करते हैं ताकि वे रोमांचक एक्शन देख सकें और ज़िंदगी भर की यादें बना सकें,” BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा.

भारत में अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम, नई दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, कोलकाता का ईडन गार्डन्स वेन्यू हैं, जबकि श्रीलंका में कोलंबो का आर. प्रेमदासा स्टेडियम और सिंघली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, और कैंडी का पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम टूर्नामेंट वेन्यू हैं.

“हमें भारत के साथ इस बड़े इवेंट को-होस्ट करने पर बहुत गर्व है, और हम दुनिया भर के फैंस का अपने स्टेडियम में स्वागत करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. टिकट बिक्री का फेज़ I अब खुला है, हम सभी को अपनी सीट जल्दी बुक करने के लिए कहते हैं ताकि वे एक्शन का एक भी पल मिस न करें.”

SLC के CEO एश्ले डी सिल्वा ने कहा, “हम अपने वेन्यू को जोश और एनर्जी के साथ ज़िंदा होते देखने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि फैंस क्रिकेट को उसके सबसे शानदार फॉर्मेट में सेलिब्रेट करते हैं. यह वर्ल्ड कप न केवल टॉप-टियर कॉम्पिटिशन दिखाएगा बल्कि श्रीलंका की एक गर्मजोशी भरी, वाइब्रेंट और यादगार क्रिकेटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर रेप्युटेशन को भी पक्का करेगा.”

