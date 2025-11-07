विज्ञापन
Asia Cup Controversy: ट्रॉफी विवाद को सुलझाने के लिए आईसीसी का बड़ा फैसला, कमेटी का किया गया गठन

ICC Asia Cup 2025 Trophy Controversy: ट्रॉफी विवाद को जल्द सुलझाने और ट्रॉफी भारत को सौंपने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है.

Asia Cup Controversy: ट्रॉफी विवाद को सुलझाने के लिए आईसीसी का बड़ा फैसला, कमेटी का किया गया गठन
ICC Asia Cup 2025 Trophy Controversy
  • एशिया कप ट्रॉफी विवाद को सुलझाने के लिए आईसीसी ने एक समिति का गठन किया है जो मामले की जांच करेगी
  • बीसीसीआई ने नकवी द्वारा ट्रॉफी न दिए जाने की शिकायत की थी और जल्द समाधान की मांग की
  • एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को खेला गया था जिसमें भारत विजेता रहा
ICC Asia Cup 2025 Trophy Controversy: एशिया कप ट्रॉफी विवाद को सुलझाने के लिए आईसीसी ने कमेटी का गठन किया है. इस बीच बैठक सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई और सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत क्रिकेट जगत के लिए महत्वपूर्ण हैं और उन्हें अपनी समस्याओं को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए और बोर्ड मध्यस्थता के लिए तैयार है और इसीलिए नकवी बैठक में शामिल हुए. सूत्रों के अनुसार उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है. बीसीसीआई ने बोर्ड को नकवी द्वारा ट्रॉफी न दिए जाने की बात कही थी और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने और ट्रॉफी भारत को सौंपने के लिए एक समिति का गठन किया गया है. 

एशिया कप 2025 का फाइनल 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था. भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया था. एसीसी अध्यक्ष की हैसियत से मोहसिन नकवी भारतीय टीम को एशिया कप का खिताब देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन भारतीय टीम ने नकवी से खिताब लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद नकवी ने ट्रॉफी को स्टेडियम से बाहर ले जाने का आदेश दिया. इसके बाद भारतीय टीम ट्रॉफी लिए बिना ही लौट गई.

नकवी से खिताब न लेने की वजह उनका पाकिस्तान का गृह मंत्री होना था. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद खराब हैं. भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से एशिया कप के दौरान हुए तीन मैचों में हाथ भी नहीं मिलाया था.

इससे पूर्व में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ईमेल के माध्यम से नकवी से भारतीय टीम को एशिया कप का खिताब लौटाने की मांग की थी और जवाब न मिलने पर इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) में उठाने की बात कही थी. 

Cricket, India, Pakistan, Asia Cup 2025
