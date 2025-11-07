गुजरातः अरब सागर में फिशिंग कर रहे भारत के 7 मछुआरों को पाकिस्तान ने पकड़ा

अरब सागर में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास फिशिंग कर रहे भारत के 7 मछुआरों को पाकिस्तान ने पकड़ लिया है. यह घटना शुक्रवार को दोपहर बाद 2 बजे के करीब हुई. बताया गया कि पाकिस्तान कोस्टगार्ड ने पहले मछुआरों पर फायरिंग की. फिर इन सभी को पकड़ लिया. पाकिस्तान की पकड़ में जाने के बाद अब इन मछुआरों के परिवार में कोहराम मचा है. लोग मामले में सरकार मदद की गुहार लगा रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास फिशिंग कर रहे थे

भारतीय कोस्टगार्ड सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को भारत के 7 मछुआरों को पाकिस्तान कोस्टगार्ड ने पकड़ा है. भारतीय मछुआरे गुजरात में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास फिशिंग कर रहे थे, तभी पहले पाक कोस्ट गार्ड ने भारतीय मछुआरों के ऊपर फायरिंग की. इसके बाद पाकिस्तान कोस्ट गार्ड यानि कि पाक मेरीटाइम सिक्युरिटी एजेंसी ने इन सातों मछुआरों को पकड़ लिया.

गुजरात के ओखा का है बोट

पाकिस्तान कोस्टगार्ड का आरोप है ये उनके इलाके में फिशिंग कर रहे थे. अब इस मामले की जांच हो रही है. यह घटना शुक्रवार दोपहर बाद दो बजे के आसपास की बताई जा रही है. जिस बोट से भारतीय मछुआरे फिशिंग कर रहे थे, उसका नाम नल नारायण बताया जा रहा है. जो गुजरात के ओखा का है.

पाक इन मछुआरों पर अपने हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेगा. कहा जा रहा है कि अब सरकार के लेवल पर मुद्दा पाक के समक्ष उठाया जाएगा.