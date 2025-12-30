गौतम गंभीर-सौरव गांगुली ईडन की पिच को लेकर आए थे आमने-सामने, अब ICC ने दी ये रेटिंग

ICC Pitch Rating for Kolkata Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स के बीच 14 से 16 नवबंर के बीच सीरीज का पहला टेस्ट खेला गया था. इस मुकाबले में भारतीय टीम 124 रनों के लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई थी. इस मैच के बाद कोलकात की पिच को लेकर काफी बवाल हुआ था. पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और टीम इंडिया के मुख्य कोच पिच को लेकर आमने-सामने थे. वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इस पिच को "संतोषजनक" रेटिंग दी है.

ईडन गार्डन्स में खेला गया मैच तीन दिनों में ही समाप्त हो गया था. इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हरा दिया था. मैच देखने वालों ने काफी हद तक ईडन की पिच को टर्निंग पिच माना. दक्षिण अफ्रीका की टीम 159 और 153 रन पर ऑल आउट हो गई, जबकि भारत की टीम 189 और 93 रन पर ऑल आउट हो गई.

हालांकि, भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पिच का बचाव करते हुए कहा था,"इस विकेट में कोई खामी नहीं थी. यह ऐसी पिच नहीं थी जिस पर खेलना नामुमकिन हो. यह कोई टर्निंग पिच नहीं थी. ज्यादातर विकेट सीमर्स ने लिए." गंभीर ने आगे कहा था,"यह आपकी तकनीक और मानसिक दृढ़ता की असली परीक्षा थी… जिन्होंने अच्छी तरह से बचाव किया, उन्होंने रन बनाए. हम यही चाहते थे, लेकिन जब आप अच्छा नहीं खेलते हैं, तो यही होता है."

दूसरी ओर, भारत के बल्लेबाजी कोच और गंभीर के ही स्टाफ के सदस्य सितांशु कोटक ने दूसरे टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर के बयान से उलट बात कही थी. कोटक ने कहा था,"देखिए, पिछले मैच में विकेट गिरने पर गौतम ने कहा कि उन्होंने सारी गलती खुद पर ली. उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती इसलिए ली क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें पिच के आयोजकों पर दोष नहीं डालना चाहिए." "अब, पिछले मैच में जो हुआ, मैच के एक दिन बाद ही ऐसा लगा जैसे पिच टूट रही हो. गेंद पिच होने के बाद थोड़ी सी मिट्टी उड़ रही थी. आप सब देख सकते हैं. इसकी उम्मीद नहीं थी. स्पिन की उम्मीद भी थी, तो वो तीन दिन बाद या तीसरे दिन शाम को."

वहीं इस मुकाबले के बाद NDTV से बात करते हुए सौरव गांगुली ने कहा,"अच्छे विकेटों पर खेलो. मुझे उम्मीद है कि गौतम गंभीर सुन रहे होंगे." गांगुली ने आगे कहा,"मानो किसी उत्तराधिकारी को संदेश दे रहे हों..मेरे पास उनके लिए बहुत समय है. बहुत सम्मान है. वह एक प्रतिस्पर्धी हैं. उन्होंने एक कोच के रूप में भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन उन्हें अच्छे विकेटों पर खेलना होगा. उनके पास बुमराह हैं, उनके पास सिराज हैं, उनके पास शमी हैं, उनके पास कुलदीप हैं, उनके पास जडेजा हैं."

ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर पूर्व स्पिन दिग्गज अनिल कुंबले ने हैरानी जताते हुए कहा था,"अगर आप ईडन गार्डन्स की विरासत को देखें, तो यहां बहुत सारे टेस्ट मैच खेले गए हैं. मैं तब से यहां आ रहा हूं, जब मैं अंडर-19 का बच्चा था और मैंने कभी भी टेस्ट मैच में तीन दिनों तक पिच को इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा." "गौतम ने जो कहा, मैंने उसे सुना; उन्होंने बताया कि टीम ऐसा कुछ चाहती थी. तब मैं थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि मुझे पता है कि यह एक युवा टीम है."

