India vs New Zealand 1st Semi-Final: जानिए कैसा है वानखेड़े स्टेडियम का रिकॉर्ड, कैसा है दोनों टीमों का प्रदर्शन

वानखेड़े स्टेडियम में ऐसा है दोनों टीमों का रिकॉर्ड (Wankhede Stadium ODI records)

वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया ने 21 मैच खेले हैं. इस दौरान भारत ने 12 मैच जीते हैं जबकि 9 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने इस मैदान पर तीन मैच खेले हैं, जिनमें से दो में जीत और एक में हार मिली है.

भारत का वनडे में इस मैदान पर औसत स्कोर 224 का है, जबकि न्यूजीलैंड ने वानखेड़े में वनडे में औसत तौर पर एक पारी में 265 रन बनाए हैं. भारत ने इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर श्रीलंका के खिलाफ 2023 में बनाया था. भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 50 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 357 रन बनाए थे और इस मैच में 302 रनों से जीत दर्ज की थी.

वहीं न्यूजीलैंड ने इस मैदान पर अपना सबसे बड़ा स्कोर कनाडा के खिलाफ बनाया था. टीम ने 2011 में 50 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 358 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड ने इस मैच में कनाडा को 97 रनों से हराया था.

वहीं वानखेड़े पर सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के नाम है, जिन्होंने 2015 में भारत के खिलाफ 4 विकेट के नुकसान पर 438 रन बनाए थे.

इस टीम के नाम है सबसे कम स्कोर

वानखेड़े में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का सबसे कम स्कोर 280 है. जो भारत ने 2017 में बनाया था. वानखेड़े स्टेडियम में खेलते हुए भारत का सबसे कम स्कोर 165 है, जो 1989 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया गया था. उस मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को आठ विकेट से हराया था. वहीं, न्यूजीलैंड ने 2011 में श्रीलंका के खिलाफ 153 रन बनाए थे और यह टीम का सबसे कम स्कोर है.

वानखेड़े स्टेडियम में सबसे कम स्कोर करने का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम है. श्रीलंका आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 लीग मैच में भारत के खिलाफ इस मैदान पर सिर्फ 55 रनों पर ऑल-आउट हो गई थी.

वानखेड़े में सबसे अधिक रन और विकेट लेने वाले खिलाड़ी

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. सचिन ने 11 मैचों में 41.36 की औसत से 455 रन बनाए हैं. उन्होंने इस मैदान पर एक शतक और तीन अर्धशतक भी लगाए हैं. भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने वानखेड़े स्टेडियम में सबसे अधिक विकेट हासिल किए हैं. प्रसाद ने छह मैचों में 14.86 की औसत से 15 विकेट हासिल किए हैं.

न्यूजीलैंड के लिए, पूर्व कप्तान रॉस टेलर तीन मैचों में 202 रन के साथ वानखेड़े स्टेडियम में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. कीवी बल्लेबाज के नाम मैदान पर दो अर्धशतक हैं. जबकि तेज गेंदबाज टिम साउथी ने इस मैदान पर तीन मैचों में सात विकेट लिए हैं और वो न्यूजीलैंड के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं.

वानखेड़े स्टेडियम में भारत vs न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड (India vs New Zealand record at Wankhede Stadium)

भारत और न्यूजीलैंड ने वानखेड़े स्टेडियम में एक मैच खेल है और इस मैच में न्यूजीलैंड ने बाजी मारी थी. भारत और न्यूजीलैंड मैच में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम है. न्यूजीलैंड ने 2017 में भारत के खिलाफ 284 रन बनाए थे.

यह भी पढ़ें: IND vs NZ Semifinal: Rohit Sharma एक साथ छोड़ सकते हैं चार कप्तानों को पीछे, क्रिस गेल का यह रिकॉर्ड भी निशाने पर

यह भी पढ़ें: अनिल कुंबले और मैथ्यू हेडन ने चुनी बेस्ट प्लेइंग इलेवन, भारत के पांच खिलाड़ी शामिल, पाकिस्तान का एक भी नहीं