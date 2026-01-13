T20 WC 2026: बांग्लादेश के सुरक्षा दावों पर ICC का कड़ा रुख, BCB सलाहकार की खुली पोल

ICC Counter To Bangladesh T20 World Cup Security Claim:बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नज़रुल ने हाल ही में सुझाव दिया कि उनका भारत विरोधी बयान सही साबित हुआ है. यह दावा करते हुए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने देश के बोर्ड और सरकार द्वारा उठाई गई सुरक्षा चिंताओं को सही ठहराया है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, नज़रुल ने आरोप लगाया कि ICC ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के दौरान तीन खास स्थितियों की पहचान की है जो बांग्लादेशी खिलाड़ियों और फैंस के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं. हालांकि, ICC ने तुरंत एक बयान जारी कर इन दावों का खंडन किया, यह साफ करते हुए कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के साथ ऐसा कोई आकलन शेयर नहीं किया गया था.

एक आधिकारिक जवाब में, ICC ने इस बात पर जोर दिया कि T20 वर्ल्ड कप 2026 मौजूदा शेड्यूल के अनुसार ही होगा. गवर्निंग बॉडी ने कहा कि भारत में टूर्नामेंट के लिए कुल सुरक्षा जोखिम को "कम से मध्यम" आंका गया है - यह रेटिंग ज़्यादातर बड़े ग्लोबल खेल आयोजनों के अनुरूप है. रिपोर्ट्स से पता चलता है कि जोखिम आकलन में बांग्लादेश टीम, उसके अधिकारियों, या भारत में किसी भी मैच वेन्यू को निशाना बनाने वाले कोई खास या सीधे खतरे नहीं पाए गए.

नज़रुल के विवादित दावे

सोमवार की ब्रीफिंग के दौरान, नज़रुल ने विस्तार से बताया कि ICC के निष्कर्ष क्या थे. नज़रुल ने कहा, "हमने ICC को दो पत्र भेजे, जिसके बाद उनकी सुरक्षा टीम ने जवाब दिया." "उन्होंने दावा किया कि अगर तीन चीजें हुई तो बांग्लादेश टीम के लिए खतरा बढ़ जाएगा:

- अगर मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल किया जाता है.

- अगर समर्थक सार्वजनिक रूप से बांग्लादेश की नेशनल जर्सी पहनते हैं.

- जैसे-जैसे बांग्लादेश में चुनाव नज़दीक आएंगे.

"यह कथित बयान बिना किसी शक के साबित करता है कि भारत का माहौल हमारी टीम के लिए ठीक नहीं है. अगर ICC हमसे हमारे सबसे अच्छे गेंदबाज को टीम से बाहर करने की उम्मीद करती है, हमारे फैंस से अपनी जर्सी छिपाने के लिए कहती है, या हमसे किसी टूर्नामेंट के लिए चुनाव टालने की उम्मीद करती है, तो ये अजीब और गैर-वाजिब उम्मीदें हैं."

ICC का फैक्ट-चेक

ICC के कड़े खंडन ने दोनों देशों के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच नज़रुल द्वारा फैलाए गए बयान को गलत साबित कर दिया है. इस विरोधाभास ने बांग्लादेशी खेल नेतृत्व को शर्मनाक स्थिति में डाल दिया है, खासकर मुस्तफिजुर रहमान और नेशनल जर्सी के बारे में दावों की खास प्रकृति को देखते हुए.

ICC का कहना है कि उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह उम्मीद करती है कि सभी भाग लेने वाले देश अपनी भागीदारी की शर्तों को पूरा करेंगे. इस मामले पर ICC द्वारा जल्द ही एक औपचारिक, विस्तृत बयान जारी किए जाने की उम्मीद है.