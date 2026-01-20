T20 World Cup 2026: अब दादागिरी पर उतरा बांग्लादेश, ICC को दे डाली ये चुनौती

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (Bangladesh Cricket Board) अपने अड़ियल स्वभाव से बाज नहीं आ रहा है. उन्होंने आईसीसी (ICC) की तरफ से दिए गए अल्टीमेटम पर अब आईसीसी को ही भला बुरा कहना शुरु कर दिया है. बीसीबी के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल (Asif Nazrul) ने आईसीसी को चेतावनी दी है कि वह बोर्ड के दबाव में नहीं आएंगे. नजरुल से 21 जनवरी की समय सीमा से पहले बांग्लादेश के रुख के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आईसीसी की तरफ से उन्हें टूर्नामेंट से संभावित बहिष्कार के बारे में औपचारिक रूप से सूचित नहीं किया गया है.

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नजरुल ने कहा, 'हम पर अनुचित और अवास्तविक दबाव डालकर भारत में खेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता हैं. हमें औपचारिक रूप से जानकारी नहीं मिली है कि बोर्ड हमें बाहर कर देगी और स्कॉटलैंड को शामिल कर लेगी. अगर आईसीसी, बीसीसीआई के दबाव में आकर हम पर दबाव बनाती है और वे अवास्तविक मांगें रखते हैं, तो हम स्वीकार नहीं करेंगे. ऐसे दूसरे उदाहरण हैं जब भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था तो आईसीसी ने आयोजन स्थल को बदल दिया था. हमने तर्कसंगत कारण से आयोजन को स्थल बदलने का अनुरोध किया है. वे अनुचित और अतार्किक दबाव डालकर हमें भारत में खेलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं.

कई दौर की हो चुकी है बैठक

विवाद शुरू होने के बाद आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच इस मसले पर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं. मगर अबतक कुछ खास परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है. शीर्ष संस्था ने बीसीबी के अड़ियल स्वभाव को देखते हुए अब कड़ा रुख अपनाया है और 21 जनवरी तक उनका फैसला बताने कहा को कहा है. यदि बीसीबी भारत में अपनी टीम भेजने से इनकार करती है, तो आईसीसी संभवतः किसी अन्य टीम का नाम घोषित कर सकती है. वर्तमान रैंकिंग के अनुसार स्कॉटलैंड की टीम में इस रेस में सबसे आगे चल रही है.

यह भी पढ़ें- 'ओ भइया लोग...', हार्दिक पंड्या ने किसको दी चेतावनी? फिर शुरू हुआ तांडव, गंभीर भी रहे गए हक्के-बक्के, VIDEO