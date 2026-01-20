विज्ञापन
'ओ भइया लोग...', हार्दिक पंड्या ने किसको दी चेतावनी? फिर शुरू हुआ तांडव, गंभीर भी रहे गए हक्के-बक्के, VIDEO

बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों का एक वीडियो साझा किया है. जहां हार्दिक पंड्या बड़े बड़े शॉट लगाए हुए नजर आ रहे हैं.

Hardik Pandya and Gautam Gambhir
  • IND vs NZ के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 21 जनवरी 2026 से नागपुर के वीसीए स्टेडियम में शुरू हो रही है
  • भारतीय टीम के खिलाड़ी हेड कोच गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार की देखरेख में अभ्यास सेशन में विशेष तैयारी कर रहे हैं
  • अभ्यास के दौरान हार्दिक ने आक्रामक बल्लेबाजी से पहले दर्शकों को हटने का निर्देश दिया, फिर जोरदार प्रदर्शन किया
क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज कल (21 जनवरी 2026) से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर स्थित वीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. अहम मुकाबले के लिए भारतीय टीम जमकर पसीना भी बहा रही है. प्रैक्टिस सेशन का बीसीसीआई ने एक वीडियो साझा किया है. जहां खिलाड़ी टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव की देखरेख में प्रैक्टिस कर रहे हैं. 

विस्फोट मचाने से पहले हार्दिक ने फैंस को दी चेतावनी 

प्रैक्टिस सेशन के दौरान आक्रामक बल्लेबाजी से पहले हार्दिक पंड्या ने दर्शक दीर्घा में मौजूद फैंस को वहां से हटने का पहले निर्देश दिया. जहां वह टारगेट करना चाहते थे. वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, 'ओ भइया लोग सब बैठे हो उठ जाओ.' जिसके बाद हेड कोच ने उनसे पुछा, 'नहीं तुम कहां ऐम कर रहे हो, नॉर्थ विंग?' इसके बाद कैप्टन सूर्यकुमार यादव कुछ कहते हुए नजर आते हैं. जिसके बाद गंभीर ने समझाते हुए उन्होंने बताया, 'नॉर्थ विंग है ऊपर.' इस बीच उन्होंने हाथ से इशारा भी किया. 

...फिर हार्दिक ने ढाया कहर

इसके बाद हार्दिक पंड्या ने अपना कहर बरपाना शुरु किया. उन्होंने जैसा बोला था. ठीक वैसी ही बल्लेबाजी करके दिखाई. जिसे देख वहां उपस्थित हर कोई हैरान रह गया. अभिषेक शर्मा का रिएक्शन था, 'यार ये तो.' वहीं मैदान में मौजूद कप्तान और कोच भी इस शॉट को देख अपनी मुस्कान छुपा नहीं पाए. 

टी20 सीरीज के लिए इस प्रकार हैं दोनों टीमें

भारतः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर). 

न्यूजीलैंडः मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवॉन कॉनवे, बेवन जेकब्स, टिम रॉबिनसन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, जैक फॉक्स, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, जेकब डफी, काइल जेमीसन, ईश सोढ़ी और मैट हेनरी.

