T20 World Cup 2026: आईसीसी की दो टूक, तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा टी20 वर्ल्ड कप

- आईसीसी बोर्ड ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सुरक्षा चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की
- आईसीसी ने सभी सुरक्षा इंतजामों का आकलन कर भारत में बांग्लादेशी टीम के लिए कोई खतरा न होने का फैसला किया
- आईसीसी ने टूर्नामेंट से पहले किसी भी बदलाव को असंभव बताते हुए आयोजनों की निष्पक्षता पर चिंता जताई
पिछले कई दिनों से भारत में अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में खेलने को जारी टकराव के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि वर्ल्ड कप का आयोजन पूर्व में जारी किए गए तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा. इस मुद्दे पर बुधवार यानी आज (21 जनवरी 2026) वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आईसीसी बोर्ड की बैठक पूरी हुई. जय शाह की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पूर्णकालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त देशों के 12 प्रतिनिधियों के साथ मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई. सभी पहलुओं का आंकलन करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारत में किसी भी टूर्नामेंट स्थल पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों, मीडियाकर्मियों, अधिकारियों और प्रशंसकों को खतरा नहीं है. बोर्ड की तरफ से यह निर्णय सभी सुरक्षा इंतजामों का आकलन करने के बाद लिया गया है.
टूर्नामेंट से ठीक पहले बदलाव करना संभव नहीं
आईसीसी ने बैठक के बाद जारी बयान में साफ तौर पर कहा है कि टूर्नामेंट से ठीक पहले बदलाव करना संभव नहीं है. अगर मौजूदा परिस्थितियों में कार्यक्रम का बदलाव किया जाता है तो अलग मिसाल पेश हो सकती है, जो भविष्य में आईसीसी के आयोजनों की पवित्रता को खतरे में डाल सकती है. एक वैश्विक शासी निकाय के रूप में इसकी निष्पक्षता कमजोर होगी.
आईसीसी के प्रवक्ता का बयान
जारी मसले पर आईसीसी के प्रवक्ता ने कहा, 'पिछले कई हफ्तों से, आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट में बनाए रखने के लिए बीसीबी के साथ निरंतर और रचनात्मक बातचीत की है. इस दौरान, आईसीसी ने स्वतंत्र सुरक्षा आकलन, व्यापक आयोजन स्थल सुरक्षा योजनाएं और मेजबान अधिकारियों से औपचारिक आश्वासन सहित विस्तृत जानकारी साझा की है. जिनसे यह निष्कर्ष निकला है कि भारत में बांग्लादेश की टीम को सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है.'
प्रवक्ता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'इन प्रयासों के बावजूद, बीसीबी ने अपना रुख बरकरार रखा है और एक खिलाड़ी के घरेलू लीग में शामिल नहीं किए जाने संबंधित अलग-थलग प्रकार की घटनाओं को जोड़ा है. उन संबंधों का आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी से कोई लेना देना नहीं है.'
यह भी पढ़ें- धोनी, रोहित, बुमराह, पंड्या बाहर, भारतीय दिग्गज ने ऑल टाइम भारत की T20I प्लेइंग इलेवन का किया ऐलान
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं