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T20 WC विजेता ऑस्ट्रेलिया पर हुई पैसों की बारिश, इंग्लैंड भी हुआ मालामाल, टीम इंडिया की भी बल्ले-बल्ले, देखें प्राइज मनी लिस्ट

ICC Prize Money for Women's T20 WC 2026: महिला विश्व कप 2026 चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से लेकर सभी 12 टीमों पर हुई करोड़ों की बारिश.

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T20 WC विजेता ऑस्ट्रेलिया पर हुई पैसों की बारिश, इंग्लैंड भी हुआ मालामाल, टीम इंडिया की भी बल्ले-बल्ले, देखें प्राइज मनी लिस्ट
ICC Prize Money for Women's T20 WC 2026: पैसों की हुई बारिश

ICC Prize Money for Women's T20 WC 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट से शानदार जीत हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड सातवीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है. रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए इस मैच में बेथ मूनी और फोएबे लिचफील्ड के बीच शतकीय साझेदारी का जीत में अहम योगदान रहा. इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने साल 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया था, जबकि इंग्लैंड की टीम साल 2009 में इकलौती बार चैंपियन बनी थी. लंदन में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने 4 विकेट गंवाकर 150 रन बनाए. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 17.1 ओवरों में ऐतिहासिक मुकाबला जीत लिया. 

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के समापन पर ऑस्ट्रेलिया के सातवीं बार चैंपियन बनने के बाद आईसीसी ने सभी प्रतिभागी टीमों पर भारी धनवर्षा की है. टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी 12 टीमों को उनके प्रदर्शन के आधार पर करोड़ों रुपये की इनामी राशि दी गई है. इस ऐतिहासिक खिताबी जीत और इनामों की लिस्ट इस प्रकार है.

चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मिले 19.42 करोड़ रुपये

टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर सातवीं बार खिताब अपने नाम करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को आईसीसी की तरफ से सबसे बड़ी इनामी राशि दी गई है. चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को कुल 19.42 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार मिला है. इसके साथ ही पूरे टूर्नामेंट में रनों का अंबार लगाने वाली ऑस्ट्रेलिया की स्टार ओपनर बेथ मूनी को उनके लाजवाब प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' के खिताब से नवाजा गया.

वहीं शानदार खेल दिखाकर फाइनल तक का सफर तय करने वाली इंग्लैंड की टीम को उपविजेता रहने पर 9.71 करोड़ रुपये की राशि मिली है.

सेमीफाइनलिस्ट टीमों पर भी हुई पैसों की बारिश

टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचकर बाहर होने वाली दोनों टीमों को भी मोटी रकम मिली है. सेमीफाइनल का सफर तय करने वाली साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीमों में से प्रत्येक के खाते में 5.60-5.60 करोड़ रुपये आए हैं.

ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली 8 टीमों को मिले 2.05 करोड़

आईसीसी ने टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज (सेमीफाइनल) तक न पहुंच पाने वाली टीमों के लिए भी एक न्यूनतम प्राइज मनी सुरक्षित रखी थी. इसके आधार पर ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली कुल 8 टीमों में से प्रत्येक को कम से कम 247,500 अमेरिकी डॉलर (लगभग 2.05 करोड़ रुपये) की तय राशि मिलना पूरी तरह तय था.

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