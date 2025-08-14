'मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा', तिलक वर्मा का काउंटी क्रिकेट पर बड़ा बयान

भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने कहा है कि काउंटी क्रिकेट में हैम्पशायर के साथ खेलते हुए मिले अनुभव को वह जिंदगी भर याद रखेंगे. तिलक वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा,'मैंने बचपन में काउंटी क्रिकेट खेलने का सपना देखा था. इस साल हैम्पशायर के साथ खेलकर वह सपना सच हो गया. टीम के लिए वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में खेलने के दौरान, जो अनुभव मुझे बतौर क्रिकेटर और इंसान मिले, उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा.' तिलक वर्मा पिछले महीने काउंटी चैंपियनशिप के लिए हैम्पशायर से जुड़े थे. उन्होंने टीम के लिए दो शतक और दो अर्धशतक की सहायता से 412 रन बनाए. उनका सर्वाधिक स्कोर 112 रहा.

हैम्पशायर टीम ने भी तिलक का शुक्रिया अदा किया है. क्लब ने लिखा,'आपने क्लब को उम्मीद से ज्यादा दिया. हैम्पशायर की जर्सी में खेली शानदार पारियों ने बता दिया कि आप मौजूदा समय के प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में एक हैं. आपने अपने चरित्र से भी हमें प्रभावित किया.' भारत लौटने पर तिलक वर्मा दलीप ट्रॉफी में हिस्सा लेंगे. 28 अगस्त से शुरू हो रहे टूर्नामेंट में तिलक दक्षिण क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे. अगर तिलक को एशिया कप के लिए टीम में चुना जाता है, तो फिर वह दलीप ट्रॉफी से हट सकते हैं.

22 साल के तिलक वर्मा को भारत के सर्वाधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में एक माना जाता है. 4 वनडे में 68 रन बनाने वाले तिलक 25 टी20 मैचों की 24 पारियों में 2 शतक और 3 अर्धशतक लगाते हुए 749 रन बना चुके हैं. टेस्ट फॉर्मेट में उनका डेब्यू अब तक नहीं हुआ है. तिलक आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं. उन्होंने 54 मैचों में 8 अर्धशतक लगाते हुए 1,499 रन बनाए हैं.