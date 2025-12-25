'मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है', एशेज गंवाने वाले इंग्लैंड के लिए स्टीव स्मिथ ने जताई हमदर्दी

Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने निराशाजनक रूप से एशेज सीरीज गंवाने के बाद आलोचना का शिकार हो रही इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रति हमदर्दी जताई है. स्मिथ ने कहा कि मुझे पता है कि हार के बाद दबाव की स्थिति कैसी होती है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "जब आप हार रहे होते हैं, तो स्पॉटलाइट हमेशा आप पर होती है और चीजों के बारे में बात हो सकती है. उन्हें बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा सकता है। मुझे एक तरह से उनके लिए बुरा लग रहा है। यह मुश्किल हो सकता है."

स्टिव स्मिथ ने आगे कहा कि आप एक ऐसे देश में हैं जहां आप जानते हैं कि आप बाहर जाकर मजे कर सकते हैं. आपको उस देश का भी अनुभव करना होता है जहां आप हैं. उन्हें बीच में काफी बड़ा ब्रेक मिला था, लेकिन दबाव की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाए.

इंग्लैंड के खिलाड़ियों के शराब पीने के विवाद पर क्या बोले स्मिथ

मालूम हो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम लगातार तीन टेस्ट हारने के अलावा कई खिलाड़ियों के अधिक शराब पीने की वजह से भी चर्चा में है. इस विषय पर स्मिथ ने कहा, "मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं या वे चीजों को कैसे कर रहे हैं, लेकिन हां, मेरा निश्चित रूप से मानना ​​है कि जब आप दो टेस्ट मैच हार जाते हैं, और आपको इतना लंबा ब्रेक मिलता है, तो कभी-कभी आपको गेम से दूर होकर पूरी तरह से स्विच ऑफ करने की जरूरत होती है."

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच मिले समय के दौरान कई क्रिकेटरों, विशेषकर बेन डकेट, पर अत्यधिक शराब पीने के लग रहे आरोपों की गंभीरता से जांच कर रहा है.

एशेज में 3-0 से आगे है ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया शुरुआती तीन टेस्ट जीतकर सीरीज में 3-0 की अपराजेय बढ़त ले चुका है. मेलबर्न और सिडनी में होने वाले चौथे और पांचवें टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी स्टीव स्मिथ करेंगे और उनकी कोशिश दोनों टेस्ट जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने की होगी.



