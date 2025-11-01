विज्ञापन
विशेष लिंक

Aus vs Ind: 'मैं बहुत हैरान', फिंच को भी नहीं समझ आ रहा भारत का फैसला, बताया ज्यादा बल्लेबाजों को खिलाने का नुकसान

Australia vs India, 2nd T20I: टीम इंडिया ने दूसरा टी20 मैच गंवाया तो अब पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने भी उंगली उठानी शुरू कर दी

Read Time: 2 mins
Share
Aus vs Ind: 'मैं बहुत हैरान', फिंच को भी नहीं समझ आ रहा भारत का फैसला, बताया ज्यादा बल्लेबाजों को खिलाने का नुकसान
  • भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में हारकर सीरीज में 1-0 से पिछड़ना शुरू किया है
  • पूर्व कप्तान एरॉन फिंच ने एमसीजी में पेसर अर्शदीप को नहीं खिलाए जाने पर हैरानी जताई है
  • फिंच ने कहा कि टी20 में ज्यादा बल्लेबाजों के साथ उतरने से जिम्मेदारी कम हो जाती है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में हारकर सीरीज में 1-0 से पिछड़ी, तो भारतीय टीम भी सवालों पर आ गई. और ज्यादातर पूर्व दिग्गजों का सवाल भारतीय XI के संयोजन को लेकर है. किसी को भी समझ नहीं आया कि एमसीजी में पेस बॉलरों के मददगार हालात में पेसर अर्शदीप को क्यों दूर रखकर दो स्पिनरों को खिलाया गया. भारत के पूर्व दिग्गज तो सवाल उठा ही रहे है, अब कंगारू पूर्व कप्तान एरॉन फिंच को भी समझ नहीं आया कि अर्शदीप को क्यों नहीं खिलाया गया.एरॉन फिंच ने जियोस्टार पर कहा, 'रविवार को होबार्ट में होने वाले तीसरे मैच में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह प्लेइंग इलेवन में वापसी नहीं करते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी होगी. अर्शदीप सिंह को टीम में होना चाहिए.'

उन्होंने कहा,'टी20 क्रिकेट के बारे में मैंने एक बात सीखी है, जब आप बहुत ज्यादा बल्लेबाजों के साथ उतरते हैं, तो कभी-कभी जिम्मेदारी कम हो जाती है. बल्लेबाज मान लेते हैं कि कोई और काम पूरा कर देगा, लेकिन अगर आप एक बल्लेबाज कम खिलाते हैं,तो यह आश्चर्यजनक है कि बाकी बल्लेबाज कितनी बार अच्छा प्रदर्शन करते हैं. भारत का ध्यान स्पष्ट रूप से विश्व कप पर है, और यह सीरीज उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए सही संयोजन खोजने की प्रक्रिया का हिस्सा है.'

दूसरे मैच में भारत की गेंदबाजी पर फिंच ने कहा, 'अगर कुछ और रन बनते तो चीजें आसान हो जातीं. बुमराह का पहला ओवर वाकई अच्छा था और उसने ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाजों को थोड़ा परेशान किया. गेंदबाजों के लिए बोर्ड पर पर्याप्त रन नहीं थे. यह लक्ष्य पर्याप्त नहीं था. कुछ अतिरिक्त रन मैच को और दिलचस्प बना सकते थे.'

फिंच ने अभिषेक की तारीफ करते हुए कहा, 'अभिषेक शर्मा ने जो संयम दिखाया, उसके लिहाज से यह उनकी बेहतरीन पारियों में से एक थी. उनके जैसे बल्लेबाज आपको मुश्किल में डाल देते हैं, और जब वह लय में आ जाते हैं, तो उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होता है. निचले क्रम के साथ बल्लेबाजी करना आसान नहीं है.'
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shubman Singh Gill, Mumbai Indians, Australia, Cricket, Aaron James Finch, India
Get App for Better Experience
Install Now