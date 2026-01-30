विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs NZ 5th T20I: अभिषेक शर्मा को कैसे रोकेगी न्यूजीलैंड? तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने कही बड़ी बात

Matt Henry on Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा भले ही दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए बुरे सपने की तरह हों, लेकिन न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी के पास इस भारतीय सलामी बल्लेबाज के लिए एक सरल रणनीति है, लगातार सटीक गेंदबाजी करके उन्हें दबाव में रखना.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs NZ 5th T20I: अभिषेक शर्मा को कैसे रोकेगी न्यूजीलैंड? तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने कही बड़ी बात
Abhishek Sharma: मैट हेनरी ने बताया क्या है अभिषेक को रोकने का प्लान

Matt Henry on Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा भले ही दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए बुरे सपने की तरह हों, लेकिन न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी के पास इस भारतीय सलामी बल्लेबाज के लिए एक सरल रणनीति है, लगातार सटीक गेंदबाजी करके उन्हें दबाव में रखना. विशाखापत्तनम में चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में हेनरी ने अभिषेक को गोल्डन डक (पहली गेंद पर आउट) कर दिया था, जिससे कीवी टीम को यह मैच 50 रन से जीतने में मदद मिली थी.

हेनरी ने यहां पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से कहा,"पिछले दो सालों से वह शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बल्कि आईपीएल में भी गेंदबाजी आक्रमण का डटकर सामना कर रहे हैं. मुझे लगता है कि हम उन पर किस तरह से दबाव बनाते हैं यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है."

उन्होंने कहा,"गेंदबाजी के नजरिए से यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जब आप किसी ओवर में मिला-जुला प्रदर्शन करते हैं तो उसके बाद किस तरह से वापसी करते हैं और कैसे अपना प्रभाव डालते हैं यह महत्वपूर्ण होता है." हेनरी ने कहा,"सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी सटीक गेंदबाजी करते हैं. आपको अपने काम में सटीक होना होगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करनी होगी."

हेनरी ने उम्मीद जताई कि भारत के खिलाफ इस सीरीज में खेलना आगामी टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के लिए उपयोगी साबित होगा. उन्होंने कहा,"मेरे लिए टी20 क्रिकेट आत्मविश्वास से जुड़ा मामला है. जब आप दबाव में हों तो आप कैसे वापसी करते हैं और बल्लेबाजों को किस तरह से चुनौती देते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है. लगातार खेलते रहने से आप निरंतर सीखते रहते हैं और मुझे लगता है कि हमारे लिए इस सीरीज का यह महत्वपूर्ण पहलू है."

हेनरी ने कहा,"इस तरह के दबाव में आना कभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम जानते थे कि दीर्घकालिक लक्ष्य विश्व कप की तैयारी करना था और जब टीमें इस तरह से शानदार प्रदर्शन कर रही हों तो आप उन पर दबाव कैसे डाल सकते हैं." उन्होंने कहा,"इस तरह से देखा जाए तो यह सीरीज हमारे लिए सकारात्मक रही है. हमारे खिलाड़ी आखिरी मैच में भी आत्मविश्वास बनाए रखें यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है."

यह भी पढ़ें: T20 World Cup: जसप्रीत बुमराह vs शाहीन अफरीदी, जानें टी20 में किसका रिकॉर्ड है दमदार

यह भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप से पहले फिट हो पाएंगे वॉशिंगटन सुंदर और तिलक वर्मा? रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा दावा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Matthew James Henry, Abhishek Sharma, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now