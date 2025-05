Rishabh Pant: पंत की एक रन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू... 27 करोड़ी पंत का एक- एक रन LSG के लिए कितना महंगा पड़ा?

Rishabh Pant's one run cost for Lucknow Super Giants in IPL 2025: आईपीएल मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत को लखनऊ सुपरजायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदकर इतिहास रच दिया था. पंत आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने. फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग में किसी भी खिलाड़ी को इतना ज्यादा रकम किसी को नहीं दिया गया था. लेकिन लखनऊ फ्रेंचाइजी ने सभी सीमाओं को पार करते हुए पंत के लिए पैसे की बारिश कर दी. जब पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा गया तो हर कोई हैरान था. कई लोगों ने इसको लेकर आलोचना भी की थी कि खिलाड़ी को इतना ज्यादा पैसे नहीं दिए जाने चाहिए. लेकिन ऐसा हुआ और आईपीएल मेगा ऑक्शन से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए.

आखिरी मैच से पहले तक इस पूरे सीजन पंत फॉर्म में नजर नहीं आए, जिसके कारण लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका काफी निराश दिखे, मैच के दौरान उनकी कई तस्वीर सामने आई जिसमें उनके चेहरे के भाव निराशा भरे थे. हालांकि फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका ने कभी भी पंत को लेकर अपनी नाराजगी जाहीर नहीं की लेकिन सोशल मीडिया पर हर मैच के बाद मैदान पर आकर पंत से बात करना इस बात का इशारा होता था कि वो टीम के परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं.

लखनऊ ने पंत को 27 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था. इस सीजन पंत ने 269 रन बनाए जिसमें उनका औसत 24.45 का रहा. पंत ने एक शतक और एक अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की. लेकिन जिस उम्मीद के साथ लखनऊ ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था, उस उम्मीद पर वो खड़े नहीं उतरे. लखनऊ के लिए पंत के एक-रन की कीमत लगभग 10 लाख, 3 हजार 7 सौ 17 रुपये 47 पैसे रहे.. यानी इस सीजन पंत के एक रन की कीमत 10 लाख रुपये से भी ज्यादा की रही है. यकीनन लखनऊ के लिए ऋषभ पंत घाटे का सौदा साबित हुए हैं. लेकिन आखिरी मैच में शतक लगाकर पंत ने भविष्य के लिए उम्मीद जगाई है.

A season of ups and downs. Tons of learnings taking back home.

Thank you LSG family for all the love and support. See you soon. 🩵@LucknowIPL#RP17 pic.twitter.com/o78E9QZ0Ni