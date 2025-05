LSG vs RCB: ऋषभ पंत का तहलका, IPL में ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले इकलौते भारतीय बने, विश्व क्रिकेट चौंका

Rishabh Pant record : आईपीएल 2025 के 70वें मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स को रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरु (RCB vs LSG, IPL 2025) ने 6 विकेट से हरा दिया. जीत के साथ ही आरसीबी प्वाइंट्स टेबल (RCB in Points Table) में दूसरे नंबर पर अपनी जगह बना पाने में सफल रही. इस मैच में भले ही आरसीबी से लखनऊ को हार का सामना करना पड़ा लेकिन ऋषभ पंत ने अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक ठोककर इतिहास रच दिया. ऋषभ पंत (Rishabh Pan record in IPL) ने 61 गेंद पर नाबाद 118 रन की पारी खेली. अपनी पारी में पंत ने 11 चौके और 8 छक्के लगाने में सफलता हासिल की. पंत ने अपनी शतकीय पारी में कई सारे रिकॉर्ड बनाए जिसने विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया है.

ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले इकलौते भारतीय

ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास में पारी में सबसे ज्यादा बार 8+ छक्के वाले वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. पंत ने आईपीएल के इतिहास में अपनी 8 पारियों के दौरान 8 से ज्यादा छक्के लगाने में सफल रहे हैं. वहीं, संजू सैमसन ऐसा कारनामा दो बार आईपीएल में कर चुके हैं.

आईपीएल पारी में सबसे ज्यादा बार 8+ छक्के वाले वाले भारतीय बल्लेबाज (Most IPL innings with 8+ sixes by Indians)

3*: ऋषभ पंत

2: संजू सैमसन

2: श्रेयस अय्यर

2: शुभमन गिल

2: विराट कोहली

2: यूसुफ़ पठान

इसके अलावा पंत आईपीएल के इतिहास में आरसीबी के खिलाफ शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे कप्तान बने तो वहीं, भारत के दूसरे कप्तान बने हैं. पंत से पहले ऐसा कारनामा केएल राहुल ने 2020 में आरसीबी के खिलाफ मैच में बतौर कप्तान नाबाद 132 रन की पारी खेली थी. वहीं, गिलक्रिस्ट ने साल 2011 में बतौर कप्तान 106 रन की पारी आरसीबी के खिलाफ खेलने में सफलता हासिल की थी.

वहीं, पंत आईपीएल में आरसीबी के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में पहले नंबर पर ब्रेंडन मैक्कुलम हैं जिनके नाम 2008 में नाबाद 158 रन की पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है.

आरसीबी के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज (Highest IPL score against RCB)

158* (73) - ब्रेंडन मैकुलम, 2008

132* (69) - केएल राहुल, 2020

118* (61) - ऋषभ पंत, 2025*

114 (56) - जॉनी बेयरस्टो, 2019

बतौर विकेटरीपर आईपीएल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज (Highest Score by Wicketkeeper in IPL history)

158* - ब्रेंडन मैकुलम Vs आरसीबी

140* - क्विंटन डी कॉक Vs केकेआर

132* - केएल राहुल Vs आरसीबी

128* - ऋषभ पंत Vs SRH

119 - संजू सैमसन Vs पीबीकेएस

118* - ऋषभ पंत Vs आरसीबी*

बता दें कि इस पूरे सीजन में पंत कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे जिसके कारण उनकी काफी आलोचना हो रही थी. लेकिन लीग के आखिरी मैच में पंत ने शतकीय पारी खेलकर आलोचकों को करार जवाब दे दिया है. बता दें कि लखनऊ ने पंत को 27 करोड़ में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया था. इस सीजन पंत ने 269 रन बनाए जिसमें उनका औसत 24.45 का रहा.

A season of ups and downs. Tons of learnings taking back home.

Thank you LSG family for all the love and support. See you soon. 🩵@LucknowIPL#RP17 pic.twitter.com/o78E9QZ0Ni — Rishabh Pant (@RishabhPant17) May 28, 2025

पंत की एक रन की कीमत (The cost of one run for Rishabh Pant in IPL 2025)

बता दें कि पंत आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. लेकिन जिस उम्मीद के साथ लखनऊ ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था, उस उम्मीद पर वो खड़े नहीं उतरे. लखनऊ के लिए पंत के एक रन की कीमत लगभग 10 लाख, 3 हजार 7 सौ 17 रुपये 47 पैसा रहा है. यानी इस सीजन पंत के एक रन की कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा रही है. यकीनन लखनऊ के लिए ऋषभ पंत घाटे का सौदा साबित हुए हैं. लेकिन आखिरी मैच में शतक लगाकर पंत ने भविष्य के लिए उम्मीद जगाई है.