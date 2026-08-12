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अब कमेंटेटर बन कमाएंगे अजिंक्य रहाणे, कितनी होगी एक मैच की फीस, टॉप-5 में कौन-कौन?

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे 15 से 27 अगस्त तक होने वाले भारत के श्रीलंका दौरे के दौरान सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टेस्ट कमेंट्री में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. इस सीरीज़ का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा और इसे सोनी लिव (Sony LIV) पर स्ट्रीम किया जाएगा.

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अब कमेंटेटर बन कमाएंगे अजिंक्य रहाणे, कितनी होगी एक मैच की फीस, टॉप-5 में कौन-कौन?
Ajinkya Rahane
IANS

भारत के पूर्व बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे श्रीलंका में होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान कमेंट्री में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं. वह 15 अगस्त से गाले में शुरू होने वाली सीरीज के लिए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के कमेंट्री पैनल में शामिल होंगे. रहाणे अब माइक्रोफोन के पीछे एक नई भूमिका निभाएंगे और इंटरनेशनल रेड-बॉल क्रिकेट के अपने अनुभव को ब्रॉडकास्ट में लाएंगे.

37 वर्षीय रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 38.46 की औसत से 5,077 रन बनाए. इसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में भारत को टेस्ट सीरीज में यादगार जीत दिलाई और मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर कई यादगार विदेशी जीतों का हिस्सा भी रहे.

'टेस्ट कमेंट्री में डेब्यू करने को लेकर उत्साहित'

रहाणे ने एक प्रेस रिलीज में कहा, 'मैं सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर भारत के श्रीलंका दौरे के लिए टेस्ट कमेंट्री में अपना डेब्यू करने को लेकर उत्साहित हूं. टेस्ट क्रिकेट हमारे खेल का सबसे बड़ा फॉर्मेट है और इतने सालों तक इस फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद, अब खेल को एक अलग नजरिए से देखना मेरे लिए सम्मान की बात है.'

फैंस को खेल की बारीकियां समझाएंगे रहाणे

उन्होंने कहा कि, 'मैं अपने अनुभव शेयर करने, खेल की बारीकियों को समझाने और फैंस को उन फैसलों, रणनीतियों और पलों के बारे में जानकारी देने के लिए उत्सुक हूं जो टेस्ट मैच का रुख बदल सकते हैं.' रहाणे ने आगे कहा कि, 'मुझे उम्मीद है कि मैं फैंस के लिए ब्रॉडकास्ट के अनुभव को और बेहतर बना पाऊंगा और उन्हें मैदान पर होने वाली चीजों की गहरी समझ दे पाऊंगा.'

अजिंक्य रहाणे को कितनी मिलेगी कमेंट्री फीस?

दरअसल, अजिंक्य रहाणे की कमेंट्री फीस को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए उनकी कमाई का सटीक आंकड़ा बताना संभव नहीं है. हालांकि, क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में प्रचलित रिपोर्ट्स के अनुसार जूनियर कमेंटेटर्स को आमतौर पर 35 हजार से 40 हजार रुपये प्रतिदिन, मिड-लेवल कमेंटेटर्स को 1 से 3 लाख रुपये प्रतिदिन और बड़े नामों को 6 से 10 लाख रुपये या उससे अधिक प्रति मैच/दिन तक मिल सकता है.

रहाणे की स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि वह कमेंट्री की दुनिया में नए हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लंबा अनुभव रखते हैं. ऐसे में उनकी फीस नए कमेंटेटर्स की तुलना में अधिक हो सकती है, लेकिन पहली कमेंट्री असाइनमेंट होने के कारण उन्हें टॉप-टियर ब्रॉडकास्टर्स वाली फीस मिल रही हो, यह मान लेना भी सही नहीं होगा. इंडस्ट्री ट्रेंड को देखते हुए माना जा सकता है कि वह मिड-लेवल और सीनियर कमेंटेटर रेंज के बीच कहीं हो सकते हैं, हालांकि यह केवल अनुमान है, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं.

आकाश चोपड़ा ने बताया कमेंटेटर की कैसे होती है कमाई?

भारत के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने  एंटरप्रेन्योर और इन्फ्लुएंसर राज शमानी के साथ बातचीत में स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग की कमाई के बारे में कुछ खास बातें बताईं. जब उनसे कमेंटेटर की सालाना कमाई के बारे में पूछा गया, तो चोपड़ा ने बताया कि पेमेंट का तरीका आम तौर पर अनुभव, प्रतिष्ठा और कितने दिनों तक मैच कवर किए गए, इस पर निर्भर करता है.

उन्होंने कहा कि जूनियर या नए कमेंटेटर आम तौर पर हर दिन 35,000 से 40,000 रुपये कमाते हैं और अक्सर साल में लगभग 100 दिन काम करते हैं, हालांकि कॉम्पिटिशन और शेड्यूल की वजह से उस संख्या तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है. इसका मतलब है कि महीने में लगभग 2-2.5 लाख रुपये की कमाई. चोपड़ा ने यह भी कहा कि जब वे बड़े ब्रॉडकास्टिंग ब्रांड के साथ जुड़ते हैं तो यह कमाई और बढ़ सकती है.

चोपड़ा ने कमाई में बड़े अंतर की ओर इशारा करते हुए कहा कि, टॉप कमेंटेटर के लिए, पेमेंट हर दिन 10 लाख रुपये तक जा सकता है. जब राज शमानी ने सालाना कमाई का हिसाब लगाया, तो उन्होंने बताया कि टॉप लेवल पर काम करने वाला कमेंटेटर, जो साल में लगभग 100 दिन काम करता है, 10-12 करोड़ रुपये कमा सकता है.

यह कमाई टूर्नामेंट पर निर्भर करती है और ICC के टूर्नामेंट स्पोर्ट्स मीडिया में सबसे ज़्यादा कमाई वाले होते हैं. आकाश चोपड़ा, जो कई ब्रॉडकास्टर्स के साथ काम करते हैं, ने बताया कि कमेंट्री अब एक गंभीर और कॉम्पिटिटिव प्रोफेशन बन गया है. लाखों फैंस को खेल की बारीकियां समझाने की वजह से, कमेंटेटर भी खिलाड़ियों की तरह ही पहचाने जाने लगे हैं और इससे मिलने वाला फाइनेंशियल रिवॉर्ड वाकई बहुत ज़्यादा हो सकता है.

भारत के टॉप-5 कमेंटेटर

भारत में क्रिकेट कमेंट्री की बात हो तो हर्षा भोगले, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग सबसे चर्चित नामों में गिने जाते हैं. हर्षा भोगले अपनी शानदार भाषा और मैच की गहरी समझ के लिए मशहूर हैं, जबकि रवि शास्त्री अपनी दमदार आवाज और यादगार कमेंट्री स्टाइल के लिए पहचाने जाते हैं. सुनील गावस्कर तकनीकी विश्लेषण में माहिर माने जाते हैं, वहीं आकाश चोपड़ा हिंदी कमेंट्री में आंकड़ों और रणनीतिक विश्लेषण के लिए लोकप्रिय हैं. वीरेंद्र सहवाग अपने बेबाक अंदाज, हास्य और दिलचस्प टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं.

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