World Cup 2025: ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? ऐसा है पूरा समीकरण

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली की 142 रन की मैराथन पारी और अनाबेल सदरलैंड के पांच विकेट के दम पर आस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए रविवार को भारत को तीन विकेट से हरा दिया. जीत के लिये 331 के रिकॉर्ड लक्ष्य को हीली की पारी ने आसान बना दिया. हीली ने 107 गेंद में 21 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 142 रन बनाए. एलिसे पैरी ने चोट के कारण मैदान छोड़ने के बाद वापसी करके स्नेह राणा को छक्का लगाकर एक ओवर बाकी रहते टीम को जीत तक पहुंचाया. इस हार के साथ ही भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह थोड़ी मुश्किल हो गई है.

सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया

भारत के अब चार मैचों में दो जीत और दो हार के बाद 4 अंक हैं. भारत का रन रेट +0.682 का है. टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बचे आखिरी तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी. भारत को अब इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का सामना करना है. भारत अगर अपने बचे तीनों मैच जीत जीता है और जीत का अंतर बड़ा होता है तो टीम इंडिया आसानी से सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लेगी. भारत अंक तालिका में अभी तीसरे स्थान पर है और टीम अब अधिकतम 10 अंकों तक पहुंच सकती है.

ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और दक्षिण अफ्रीका अभी टॉप-4 में हैं. इसके अलावा न्यूजीलैंड और बांग्लादेश भी रेस में बने हुए हैं. न्यूजीलैंड और बांग्लादेश भी अधिकतम 10 अंकों तक पहुंच सकते हैं. ऐसे में टीम इंडिया को कोशिश करनी होगी कि उसका नेट रन रेट न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मुकाबले बेहतर हो.

भारत को अगर अब अपने बचे हुए एक भी मैच में हार मिली तो उसके लिए संभावनाएं मुश्किल हो जाएंगी और उसे दूसरी टीमों के परिणामों पर भी निर्भर होना पड़ेगा.

ऑस्ट्रेलिया ने किया इतिहास का सबसे सफल रन चेज

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 331 रनों का लक्ष्य दिया था. ऑस्ट्रेलिया ने इसे 6 गेंद रहते ही हासिल कर लिया. सात बार की चैम्पियन आस्ट्रेलियाई टीम ने वनडे क्रिकेट में पहली बार तीन सौ से अधिक के लक्ष्य का पीछा करके कामयाबी हासिल की है.

हीली ने बतौर कप्तान पहला और कैरियर का छठा वनडे शतक लगाया. वह 39वें ओवर में आउट हुई जब आस्ट्रेलिया को जीत के लिये 67 गेंद में 66 रन की जरूरत थी. इसके बाद एशले गार्डनर (46 गेंद में 45) और पैरी ने आस्ट्रेलिया को जीत तक पहुंचाया. पैरी को 32 के स्कोर पर फिटनेस कारणों से मैदान से जाना पड़ा था लेकिन वह आखिर में बल्लेबाजी के लिये उतरी और फिनिशर की भूमिका निभाई.

इससे पहले फॉर्म में लौटी स्मृति मंधाना (80) और प्रतिका रावल (75) के बीच पहले विकेट की 155 रन की साझेदारी की मदद से भारत ने विश्व कप में अपना सर्वोच्च स्कोर 330 रन बनाया हालांकि सदरलैंड ने पांच विकेट चटकाकर मेजबान पारी को सात गेंद पहले ही समेट दिया. भारत ने आखिरी छह विकेट 36 रन के भीतर गंवा दिये जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा.

पिछले तीन मैचों में नाकाम रहा भारत का शीर्षक्रम इस अहम मुकाबले में अपेक्षाओं पर खरा उतरा और लगभग खचाखच एसीए वीडीसीए स्टेडियम पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. दोनों सलामी बल्लेबाजों के अलावा हरलीन देयोल (38),जेमिमा रौड्रिग्स (33) और रिचा घोष (32) ने भी उपयोगी पारियां खेली. निचले क्रम से हालांकि इस बार कोई योगदान नहीं मिल सका और आखिरी छह विकेट 36 रन पर गिरने से भारतीय पारी 48.5 ओवर में खत्म हो गई.

