हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेज: सितारों से सजी भारतीय टीम को पाकिस्तान ने 4 विकेट से हराया, 13 गेंद रहते जीता मुकाबला

भारत की बैटिंग अच्छी नहीं रही और शुक्रवार को यहां हांगकांग सिक्सेस के ग्रुप C मैच में पाकिस्तान से चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा. बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर, भारत ने शशांक सिंह के 11 गेंदों में 40 रन की धमाकेदार पारी की बदौलत छह ओवर में पांच विकेट पर 88 रन बनाए.

जवाब में, पाकिस्तान ने सिर्फ 3.5 ओवर में दो विकेट पर 91 रन बनाकर टारगेट हासिल कर लिया. ओपनर ख्वाजा नफे (12 गेंदों पर 41) और अब्बास अफरीदी (आठ गेंदों पर 35) ने सिर्फ 13 गेंदों पर 59 रन की तूफानी साझेदारी करके टीम को बढ़त दिलाई.

अफरीदी ने लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले ही ओवर में क्रुणाल पांड्या के खिलाफ पांच छक्के मारे जिससे मैच भारत से दूर हो गया. इसके बाद अब्दुल समद और इरफान खान ने पाकिस्तान को शानदार जीत दिलाने का काम पूरा किया.

इससे पहले, भारत की ओपनिंग जोड़ी राहुल त्रिपाठी (9) और नीतीश राणा (19) अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रही। कप्तान पांड्या और राहुल तेवतिया भी कुछ खास नहीं कर पाए, जिससे भारत 88 रन पर आउट हो गया, जो टूर्नामेंट में दिन का सबसे कम स्कोर था.

पाकिस्तान, जो दिन में पहले अपने शुरुआती मैच में UAE से एक विकेट से हारने के बाद बाहर होने की कगार पर था, ग्रुप C में टॉप पर पहुंच गया, जबकि भारत सबसे नीचे खिसक गया. भारत अपने दूसरे और आखिरी ग्रुप मैच में शनिवार को UAE का सामना करेगा. हर ग्रुप का विजेता सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगा. फाइनल रविवार को होना है.

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