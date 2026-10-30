143 किमी रफ्तार की गेंद से मयंक यादव ने किया पलटवार, डीआरएस भी मिचेल को नहीं बचा सका, ऐसे खा गए गच्चा, वीडियो वायरल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले जा रहे चौथे टी20 मुकाबले में मयंक यादव और डेरिल मिचेल के बीच दिलचस्प टक्कर देखने को मिली. एक समय ऐसा लगा कि मिचेल पूरी तरह से मयंक पर हावी हो गए हैं, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज ने शानदार वापसी करते हुए कीवी बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया. डेरिल मिचेल ने मयंक यादव के ओवर में 6, 6, 4 और 4 लगाकर तेजी से रन बटोरे. लगातार चार गेंदों पर 20 रन खर्च करने के बाद मयंक दबाव में नजर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अगली ही गेंद पर मैच का रुख बदल दिया.

143 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आई सटीक यॉर्कर पर डेरिल मिचेल पूरी तरह चूक गए. गेंद सीधे उनके पैड पर जाकर लगी और भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की. अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी.

हालांकि मिचेल ने बिना अपने साथी बल्लेबाज से चर्चा किए डीआरएस लेने का फैसला किया. रिप्ले में साफ दिखाई दिया कि गेंद बल्ले से नहीं लगी थी. जब गेंद बल्ले के पास से गुजरी तो अल्ट्रा एज में भी कोई हलचल नहीं दिखी. इसके बाद बॉल ट्रैकिंग में स्पष्ट हुआ कि गेंद ऑफ और मिडिल स्टंप पर जाकर लग रही थी, मैदानी अंपायर का फैसला बरकरार रहा. इस तरह डेरिल मिचेल को एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौटना पड़ा. उन्होंने 9 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे.

इससे पहले चौथे टी20 में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत पहले ही पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुका है.

भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं. दाएं पैर की मांसपेशियों की चोट से उबरने के बाद ईशान किशन की वापसी हुई है, जबकि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को बाहर बैठना पड़ा है. वहीं तेज गेंदबाज मयंक यादव को अनुभवी भुवनेश्वर कुमार की जगह टीम में शामिल किया गया है. न्यूजीलैंड ने भी अपनी टीम में एक बदलाव किया है. काइल जैमीसन की जगह नाथन स्मिथ को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है.

मयंक यादव के लिए यह विकेट खास रहा, क्योंकि लगातार चार गेंदों पर चौके-छक्के खाने के बाद उन्होंने अपनी रफ्तार और सटीकता के दम पर डेरिल मिचेल जैसे अनुभवी बल्लेबाज को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई.