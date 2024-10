दिल्ली कैपिटल्स को मिल गया अपना हेड कोच? इन 2 खिलाड़ियों के बीच चल रही है पोंटिंग की गद्दी के लिए जंग

Hemang Badani and Venugopal Rao, IPL 2025: दिल्ली कैपिटल्स की टीम में रिकी पोंटिंग के हेड कोच के पद से इस्तीफा देने के बाद से यह स्थान खाली है. फैंस की लगातार फ्रेंचाइजी के अगले ऐलान पर नजर टिकी हुई है. लोग यह जानने को बेहद उत्सुक हैं कि आखिर आगामी सीजन के लिए फ्रेंचाइजी किस खिलाड़ी को अपना मुख्य कोच बनाने वाली है. अगर आपका भी यही सवाल है तो इसका जवाब सामने आने लगा है. खबरों की माने तो फ्रेंचाइजी देश के दो पूर्व क्रिकेटरों के नाम पर विचार कर रही है. ये दोनों खिलाड़ी कोई और नहीं हेमांग बदानी और वेणुगोपाल राव हैं.

रिपोर्ट्स की माने तो हेमांग बदानी का आगामी सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स का हेड कोच बनना लगभग तय है. इसके अलावा कोच की रेस में वेणुगोपाल राव भी नाम शामिल है. हेमांग बदानी को अगर मुख्य कोच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वेणुगोपाल राव टीम का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नियुक्त हो सकते हैं.

Remeber the name - #HemangBadani is the new head coach of #DelhiCapitals. #Munafpatel is the new bowling coach. Venugopal rao is the new director of cricket. So, it was decided by GMR group (co-owners of DC) to remove both Ponting & Ganguly from the setup. pic.twitter.com/jzds71PDKg