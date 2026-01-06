'वह एक कदम आगे', जानें क्यों मेन्टॉर युवी ने गिल को रखा अभिषेक से आगे, बयां किया अंतर

भले ही अलग-अलग फॉर्मेटों में ही सही, लेकिन इससे शायद ही कोई इनकार करेगा कि वर्तमान टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा भारत के लिए देन नहीं हैं. इन दोनों ने हालिया सालों में ऐसा गजब का प्रदर्शन किया है कि इसकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत ने सुनी है. दोनों ही विश्व क्रिकेट का आकर्षण बने हुए हैं. यह बात अलग है कि इन दिनों गिल फॉर्म से थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं. वैसे दोनों के बीच कई बातों के साथ ही एक कॉमन बात यह भी है कि दोनों ही पूर्व दिग्गज युवराज सिंह के चेले हैं. और युवी के मार्गदर्शन ने इन दोनों को तराशने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है. युवराज ने हाल ही में इंग्लैंड के दिग्गज केविन पीटरसन से दोनों की खासियत बयां की.

गिल औसत क्रिकेटर की तुलना में...

युवराज ने कहा, 'मैंने इन दोनों के साथ कोविड से ठीक पहले काम करना शुरू किया. वास्तव में, मैं महसूस कर सकता था कि गिल अभिषेक की तुलना में एक कदम आगे है. वह उस समय तक पहले से ही भारत के लिए दो मैच खेल चुका था. और मैं देख सकता था कि यह खिलाड़ी एक औसत क्रिकेटर की तुलना में चार गुना मेहनती है. जब कभी भी मैंने गिल से कुछ कहा, उसने खुशी-खुशी उसे अपनी बल्लेबाजी में ढाल लिया. और यही वजह है कि आज वह इस मुकाम पर है.' वहीं, अभिषेक के बारे में युवराज ने कहा कि उनके उदय के पीछे बहुत ही सावधानीपूर्वक अपनाई गई एक प्रक्रिया है.

यह है 'तैयार' अभिषेक का राज

युवी ने कहा, 'जहां अभिषेक की बात है, तो मैंने उसे प्रक्रिया से गुजारा. मैंने उससे कहा कि अगर तुम चार साल में इस बात को कर लोगे, तो तुम भारत के लिए खेलने जा रहे हो. तुम आईपीएल नहीं, बल्कि भारत के लिए खेलने के बारे में सोचो. और वास्तव में ठीक चार साल और तीन महीने के भीतर अभिषेक ने भारत के लिए पहला मैच खेला. कुछ खिलाड़ियों को यह समझ नहीं आता कि उनके भीतर कितनी प्रतिभा है. लेकिन उसके प्रक्रिया पर अमल किया और कोई भी इस तरह की प्रक्रिया से गुजरता है, तो उसे परिणाम मिलेंगे.'

दोनों के साथ ही बहुत ही नजदीकी रिश्ता होने के बावजूद युवराज ने दोनों की एप्रोच में अंतर को बयां किया. अब जबकि टी20 में निर्भीक क्रिकेट खेलनी होती है, तो वहीं गिल शानदार धैर्य के मालिक हैं. और वह अक्सर अपनी पारी को बहुत ही शानदार तरीके से गढ़ते हैं.

यह पीढ़ी एकदम इस वजह से अलग है

युवराज ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं, तो इस बात को लेकर मेरी खासी बहस हुई. मुझे बॉलरों की बखिया उधेड़ने से कोई समस्या नहीं है. लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इन दोनों आप अपने विकेट की कीमत नहीं लगाते. यहां आउट होने के डर जैसी कोई बात नहीं है. जब एक बार आउट होने का डर नहीं होता, तो आप किसी भी बॉलर की बखिया उधेड़ सकते हो. फिर चाहे वह 140 किमी/घंटा की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा हो, या फिर 150 कमी/घंटा से. वैसे मैं अगर अभिषेक की जगह होता, तो मैं कभी भी 145 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल नहीं करता. लेकिन ये लोग 150 की रफ्तार वाले की धुलाई कर रहे हैं. ये बिल्कुल भी डरते नहीं हैं. '

गिल इस वजह से अभिषेक से आगे!

दोनों के बीच के अंतर पर रोशनी डालते हुए युवराज ने कहा, 'मैं अभिषेक से कहता हूं कि अगर तुम तीन छक्के और तीन चौके लगाते हो और चार रन दौड़कर लेते हो, तो यह समान बात है. क्या आप जोखिम को बाहर रख सकते हो? अगर तुम प्रदर्शन में निरंतरता चाहते हो, तो या तो आप असर छोड़ सकते हैं, या फिर शतक बना सकते हैं?' उन्होंने कहा, 'समस्या यह है कि वह 40 या 36 गेंदों पर शतक जड़ना चाहता है. उसके 50-55 गेंदों पर शतक बनाकर खुशी नहीं होती. यही वजह है कि गिल अपने प्रदर्शन में ज्यादा स्थिर और निरंतर हैं. वह खुद को समय देते हैं, लेकिन अभिषेक इस तरह पारी का निर्माण नहीं करते.'

बता दें कि साल 2018 अंडर-19 विश्व कप बैच से पृथ्वी शॉ और अर्शदीप सिंह भी टीम इंडिया के स्तर तक पहुंचे. गिल के अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज साल 2019 में हुआ, लेकिन अभिषेक को इंडियन कैप हासिल करने में अगले छह साल लग गए. लेकिन आज इस लेफ्टी बल्लेबाज ने टी20 में बतौर ओपनर एक छोर पर कब्जा कर लिया है.



