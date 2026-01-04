'मैं हैरान हूं', भारतीय टीम में इस खिलाड़ी के न चुने जाने से हैरत में हैं रिकी पोंटिंग, यकीन नहीं कर पा रहे

Ricky Ponting on Shubman Gill: टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में शुभमन गिल का नाम ने देखकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग हैरत में हैं, पोंटिंग ने आईसीसी रिव्यू पर बात करते हुए कहा है कि उन्हें यह देखकर खुद पर यकीन नहीं हुआ. पोंटिंग ने भारत की टी20 वर्ल्ड कप की टीम को लेकर बात की और कहा, "मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ, मेरा मतलब है, मुझे पता है कि व्हाइट-बॉल क्रिकेट में उनकी हालिया फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही है. पिछली बार जब मैंने उन्हें सच में खेलते हुए देखा था, वह UK में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ थी, जहां उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग की थी जितनी मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा. मुझे लगता है, एक तो मैं हैरान हूं, लेकिन दूसरा, यह भारतीय क्रिकेट की गहराई दिखाता है"

दरअसल, एक ओर जहां शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में खूब रन बनाए, और बाद में एशिया कप के लिए उन्हें T20I टीम में शामिल किया गया और साथ की उन्हें उकप्तानी की जिम्मेदारी भी दी गई थी लेकिन टी-20 में गिल कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर राए. टी-20 टीम में वापसी के बाद से गिल एक भी हाफ-सेंचुरी नहीं बना पाए और इसी वजह से उन्हें T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिया गया.

गिल को टी-20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल न करने पर अजीत अगरकर ने क्या कहा?

अजीत अगरकर ने गिल के टी-20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल न करने पर कहा था. “हम जानते हैं कि वह कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन, शायद इस समय उनके रन थोड़े कम हैं. पिछले वर्ल्ड कप में भी उनका टीम में न होना दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन के साथ गए थे. लेकिन यह सब कॉम्बिनेशन की वजह से है. जब आप 15 खिलाड़ियों को चुनते हैं तो किसी न किसी को तो बाहर बैठना ही पड़ता है और दुर्भाग्य से, इस समय वह गिल हैं”