अभिषेक ने टी20 विश्व कप से पहले दिया बॉलरों को खतरनाक संकेत, हर नेट सेशन में जड़ रहे इतने छ्क्के, 2025 का कारनामा चर्चा में

टी20 में दुनिया के बल्लेबाज एक तरफ और भारत के लेप्टी तूफानी अभिषेक शर्मा एक तरफ! पिच पर उतरने के बाद जो सुर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) लगाते हैं, वह क्रिकेट जगत में संभवत: वही लगाते हैं. और अगले साल टी20 विश्व कप में वह इस सुर को कौन से स्तर तक लेकर जाएंगे, इसका साफ-साफ संदेश अभिषेक ने अभी से ही न्यूजीलैंड सहित बाकी टीमों को भेजना शुरू कर दिया है. अभिषेक ने इसका सबूत विजय हजारे ट्रॉफी के लिए चल रहे नेट अभ्यास के दौरान रविवार को अपनी टीम के साथी खिलाड़ी गौरव चौधरी और बाकी दूसरे नेट-बॉलरों को खास अंदाज में दिया.

VIDEO | Explosive opener Abhishek Sharma spends time batting in the nets during Punjab's practice session at the Anantam Cricket Ground on the outskirts of Jaipur, ahead of Punjab's clash with Uttarakhand in the Vijay Hazare Trophy tomorrow.#AbhishekSharma #VijayHazareTrophy… pic.twitter.com/GmRcrsEqrA — Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2025

अभिषेक शर्मा ने दिखा दिया ट्रेलर!

पंजाब टीम की नेट प्रैक्टिस के दौरान पर उपस्थिति एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार अभिषेक ने बैटिंग के दौरान छक्कों की प्रदर्शनी सी लगा दी. एक से बढ़कर एक छक्का. गगनचुंबी छक्का, फ्लिक से, प्वाइंट के ऊपर से, थर्डमैन और न जाने कहां-कहां से छक्का! और इस लेफ्टी बल्लेबाज ने आठ-दस नहीं, बल्कि पूरे 45 छक्के जड़े. और यह संख्या टी20 विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड टीम और बाकी टीमों के बॉलरों को यह अच्छी तरह बताने और समझाने के लिए काफी है कि तूफानी अभिषेक उनका क्या हाल करने जा रहे हैं.

VIDEO | Jaipur: Indian star batter Abhishek Sharma was seen bowling during a practice session at Anantam Cricket Ground on the outskirts of Jaipur, ahead of Punjab's clash with Uttarakhand in the Vijay Hazare Trophy tomorrow. #AbhishekSharma #VijayHazareTrophy #PunjabCricket… pic.twitter.com/dyPAZikGDn — Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2025

इस खास शॉट पर रहा सबसे ज्यादा जोर

तमाम फैंस और पंडित यह जान चुके हैं कि अभिषेक को किस शॉट से सबसे ज्यादा प्यार है. जब अभिषेक कवर के ऊपर से इन-साइड-आउट छ्क्का लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत स्ट्रोक यही है. और नेट प्रैक्टिस में अभिषेक के करीब 30-40 प्रतिशत छक्के इसी दिशा में रहे. अभिषेक के इस अंदाज पर पंजाब के पेसर संदीप शर्मा ने मजाक में कहा, 'तुम अपना शतक केवल एक्स्ट्रा-कवर के ऊपर से जड़े छक्कों से ही बनाना चाहते हो'

इस साल छक्कों से कर दिया यह कारनामा

इस साल अभिषेक ने टी20 में एक अलग ही स्तर पर बैटिंग की है. उनकी टीम अभिषेक को पहली ही गेंद से 'तूफान' लाने की इजाजत देती है. इस साल पंजाब, हैदराबाद और भारत के लिए मिलाकर अभिषेक ने 41 मैचों में 108 छक्के (अभी तक) जड़े हैं. और वह इस साल इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में फिलहाल तीसरे नंबर के बल्लेबाज हैं. पहले नंबर पर ऑस्ट्रिया के भारतीय मूल के करनबीर सिंह (122 छक्के) और दूसरे पर विंडीज के निकोलस पूरन (117) हैं.

यह भी पढ़ें:

सुनील गावस्कर ने T20 विश्व कप के लिए इन्हें बताया गेम चेंजर, लिस्ट में ये खिलाड़ी शामिल

यह बल्लेबाज दिलाता है सनथ जयसूर्या की याद, खौफ में होते हैं गेंदबाज, रॉबिन उथप्पा के बयान ने चौंकाया