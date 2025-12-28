विज्ञापन
अभिषेक ने टी20 विश्व कप से पहले दिया बॉलरों को खतरनाक संकेत, हर नेट सेशन में जड़ रहे इतने छ्क्के, 2025 का कारनामा चर्चा में

Vijay Hazare Trophy 2025: जब वनडे विजय हजारे में अभिषेक की तैयारी ऐसी है, तो टी20 विश्व कप में वह किस स्तर की प्रैक्टिस करेंगे, यह सहज ही समझा जा सकता है

अभिषेक ने टी20 विश्व कप से पहले दिया बॉलरों को खतरनाक संकेत, हर नेट सेशन में जड़ रहे इतने छ्क्के, 2025 का कारनामा चर्चा में
Vijay Hazare Trophy 2025: अभिषेक शर्मा

टी20 में दुनिया के बल्लेबाज एक तरफ और भारत के लेप्टी तूफानी अभिषेक शर्मा एक तरफ! पिच पर उतरने के बाद जो सुर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) लगाते हैं, वह क्रिकेट जगत में संभवत: वही लगाते हैं. और अगले साल टी20 विश्व कप में वह इस सुर को कौन से स्तर तक लेकर जाएंगे, इसका साफ-साफ संदेश अभिषेक ने अभी से ही न्यूजीलैंड सहित बाकी टीमों को भेजना शुरू कर दिया है. अभिषेक ने इसका सबूत विजय हजारे ट्रॉफी के लिए चल रहे नेट अभ्यास के दौरान रविवार को अपनी टीम के साथी खिलाड़ी गौरव चौधरी और बाकी दूसरे नेट-बॉलरों को खास अंदाज में दिया.

अभिषेक शर्मा ने दिखा दिया ट्रेलर!

पंजाब टीम की नेट प्रैक्टिस के दौरान पर उपस्थिति एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार अभिषेक ने बैटिंग के दौरान छक्कों की प्रदर्शनी सी लगा दी. एक से बढ़कर एक छक्का. गगनचुंबी छक्का, फ्लिक से, प्वाइंट के ऊपर से, थर्डमैन और न जाने कहां-कहां से छक्का! और इस लेफ्टी बल्लेबाज ने आठ-दस नहीं, बल्कि पूरे 45 छक्के जड़े. और यह  संख्या टी20 विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड टीम और बाकी टीमों के बॉलरों को यह अच्छी तरह बताने और समझाने के लिए काफी है कि तूफानी अभिषेक उनका क्या हाल करने जा रहे हैं. 

इस खास शॉट पर रहा सबसे ज्यादा जोर

तमाम फैंस और पंडित यह जान चुके हैं कि अभिषेक को किस शॉट से सबसे ज्यादा प्यार है. जब अभिषेक कवर के ऊपर से इन-साइड-आउट छ्क्का लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत स्ट्रोक यही है. और नेट प्रैक्टिस में अभिषेक के करीब 30-40 प्रतिशत छक्के इसी दिशा में रहे. अभिषेक के इस अंदाज पर पंजाब के पेसर संदीप शर्मा ने मजाक में कहा, 'तुम अपना शतक केवल एक्स्ट्रा-कवर के ऊपर से जड़े छक्कों से ही बनाना चाहते हो'

इस साल छक्कों से कर दिया यह कारनामा

इस साल अभिषेक ने टी20 में एक अलग ही स्तर पर बैटिंग की है. उनकी टीम अभिषेक को पहली ही गेंद से 'तूफान' लाने की इजाजत देती है. इस साल पंजाब, हैदराबाद और भारत के लिए मिलाकर अभिषेक ने 41 मैचों में 108 छक्के (अभी तक) जड़े हैं. और वह इस साल इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में फिलहाल तीसरे नंबर के बल्लेबाज हैं. पहले नंबर पर ऑस्ट्रिया के भारतीय मूल के करनबीर सिंह (122 छक्के) और दूसरे पर विंडीज के निकोलस पूरन (117) हैं.

