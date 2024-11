"वह अपनी उम्र को ...", कैफ सहित दिग्गजों ने दी विराट को 36वें जन्मदिन पर बधाई

Virat Kohli's happy birthday: न्यूजीलैंड के हाथों 0-3 से सफाए के बाद आलोचक पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के सिर पर सवार हैं. बहरहाल, हो रही चौतरफा आलोचना के बीच मंगलवार का दिन उनके लिए खुशियां लेकरआया. कोहली मंगलवार को 36 साल के हो गए हैं, तो तमाम फैंस सहित उनके वर्तमान और पूर्व साथियों ने अपने-अपने अंदाज में कोहली को 36वें जन्मदिन (Happy birthday Virat) पर उन्हें बधाई दी. किसी ने उन्हें किसी बात के लिए याद किया, तो किसी ने कोहली के किसी और खास गुण के लिए. चलिए आप देखिए कि उनके साथियों ने विराट के किन-किन गुणों पर रोशनी डाली है.

कैफ ने बधाई देते हुए कहा कि विराट ने अपनी फिटनेस से उम्र को धता बता दी है. वैसे यह बात अभी तक लागू नहीं होती, लेकिन फिटनेस की तारीफ तो बनती ही है

Happy Birthday to the man who has defied age with his fitness regime. Virat Kohli - Forever 18. ⁦@imVkohli⁩ pic.twitter.com/ciSr06Fxyl — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 5, 2024

दिग्गज पेसर मोहम्मद शमी बिल्कुल सही कह रहे हैं. कोहली रन मशीन भी हैं और करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा भी

Happy Birthday to the backbone of Indian cricket and the run-machine, @imVkohli Your passion and commitment inspire millions. Wishing you a year filled with success, happiness, and unforgettable moments!#happybirthdayviratkohli #viratkohli #shami #kohli #indianteam pic.twitter.com/aaNF5QShC9 — 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 5, 2024

आप देखें कि 36वें जन्मदिन पर कोहली की की यह तस्वीर..बेटी और बेटे के साथ..जमकर वायरल हो रही है

Virat Kohli with Vamika and Akaay.



- PICTURE OF DAY...!!! 🙇‍♂️ pic.twitter.com/2ByzENRB3c — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 5, 2024

पूर्व ओलंपियन और केंद्रीय मंत्री रह चुके राज्यवर्द्धन राठौर ने भी कोहली को शुभकामनाएं दी हैं

Happy Birthday to the King, Virat Kohli! May this year bring more strength, records, and unforgettable moments on and off the field. Keep inspiring us, Champ! @imVkohli #HappyBirthdayViratKohli #ViratKohli pic.twitter.com/0Ny842EMo2 — Col Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) November 5, 2024

आकाश चोपड़ा ने बहुत ही खास अंदाज में कोहली को विश किया है

Uss din laga tha ki yeh ladka aage ja ke kuch alag banega. Many happy returns of the day to the one and only - 👑 Virat Kohli. pic.twitter.com/6tH8Ru9hTg — Aakash Chopra (@cricketaakash) November 5, 2024

देखिए पूर्व पेसर मुनाफ पटेल न जाने कब की फोटो निकाल कर लाए हैं