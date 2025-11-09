IND vs SA: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले अफ्रीकी दिग्गज हासिम अमला ने इस खिलाड़ी को बताया पसंदीदा बल्लेबाज

Hashim Amla Picks His Favourite Batsman of World Cricket: दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की है. अमला ने कहा कि रोहित न सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज हैं, बल्कि उनकी बल्लेबाजी में जो नजाकत और कोमलता है, वो देखने लायक होती है. “रोहित शर्मा मेरे पसंदीदा बल्लेबाजों में से एक हैं. मुझे उन्हें बल्लेबाजी करते देखना बेहद पसंद है. उनके शॉट्स में जो खूबसूरती और सहजता है, वो लाजवाब है”.

वनडे क्रिकेट के बादशाह रोहित शर्मा

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं. उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो उन्हें अलग पहचान देते हैं.

हाशिम अमला ने ऑल टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन का किया चुनाव

इससे पहले साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज हाशिम अमला ने ऑल टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया. शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर हाशिम अमला ने ऑल टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन को लेकर बात की है. पूर्व साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने ओपनर के तौर पर सचिन तेंदुलकर और एडम गिलक्रिस्ट का चुनाव किया. वहीं, नंबर 3 पर अमला की पसंद विराट कोहली बने हैं. इसके अलावा नंबर 4 पर हाशिम अमला ने ब्रायन लारा का चयन किया.

अमला ने एबी डिविलियर्स को नंबर 5 पर जगह दी है. इसके बाद अफ्रीकी पूर्व दिग्गज ने नंबर 6 पर जैक कैलिस का चुनाव किया है. नंबर 7 पर हाशिम अमला की पसंद धोनी बने हैं. हाशिम अमला ने धोनी को बतौर विकेटकीपर ऑल टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है.

हाशिम अमला ने इसके अलावा टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन में दो स्पिनर को जगह दी है. अमला ने मुथैया मुरलीधरन और शेन वार्न को अपनी ऑल टाइम वनडे इलेवन में शामिल किया है. वहीं, तेज गेंदबाज के तौर पर हाशिम अमला की पसंद वसीम अकरम और डेल स्टेन बने हैं.

रोहित शर्मा के वनडे करियर के प्रमुख आंकड़े (नवंबर 2025 तक):

मैच: 276

रन: 11370 रन

औसत: 49.22

स्ट्राइक रेट: 92.66

शतक: 33

अर्धशतक: 59

सबसे बड़ा स्कोर: 264 रन

रिकॉर्ड्स में रोहित शर्मा का जलवा

रोहित शर्मा वनडे में तीन दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं. उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंटों में कई बार भारत को शानदार शुरुआत दी है. 2019 विश्व कप में उन्होंने 5 शतक जड़कर एक ही विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था.

हाशिम अमला की ऑल टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन

सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट, विराट कोहली, ब्रायन लारा, एबी डिविलियर्स, जैक कैलिस, धोनी, मुरलीधरन, शेन वार्न, वसीम अकरम, डेल स्टेन