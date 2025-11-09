विज्ञापन
हाशिम अमला ने चुनी वनडे इतिहास की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग XI, रोहित शर्मा को जगह न देकर चौंकाया

Hashim Amla on all-time ODI playing XI: हाशिम अमला ने ऑल टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है जिसमें पूर्व दिग्गज ने रोहित शर्मा को जगह नहीं दी है.

हाशिम अमला ने चुनी वनडे इतिहास की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग XI, रोहित शर्मा को जगह न देकर चौंकाया
Hashim Amla react on all-time ODI playing 11: हाशिम अमला ने चुनी वनडे प्लेइंग इलेवन

Hashim Amla picks his all-time ODI playing XI: साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज हाशिम अमला ने ऑल टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर हाशिन अमला ने ऑल टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन को लेकर बात की है. पूर्व साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने ओपनर के तौर पर सचिन तेंदुलकर और एडम गिलक्रिस्ट का चुनाव किया है. वहीं, नंबर 3 पर अमला की पसंद विराट कोहली बने हैं. इसके अलावा नंबर 4 पर हाशिम अमला ने  ब्रायन लारा का चयन किया है. 

Photo Credit: AFP

पॉडकास्ट में अमला ने एबी डिविलियर्स को नंबर 5 पर जगह दी है. इसके बाद अफ्रीकी पूर्व दिग्गज ने नंबर 6 पर जैक कैलिस का चुनाव किया है. नंबर 7 पर हाशिम अमला की पसंद धोनी बने हैं. हाशिम अमला ने धोनी को बतौर विकेटकीपर ऑल टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. 

हाशिम अमला ने इसके अलावा टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन में दो स्पिनर को जगह दी है. अमला ने मुथैया मुरलीधरन और शेन वार्न को अपनी ऑल टाइम वनडे इलेवन में शामिल किया है. वहीं, तेज गेंदबाज के तौर पर हाशिम अमला की पसंद वसीम अकरम और डेल स्टेन बने हैं.

रोहित शर्मा को नहीं दी जगह

साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज हाशिम अमला ने ऑल टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन रोहित शर्मा का चुनाव नहीं किया है. रोहित शर्मा वनडे इतिहास में तीन दोहरा शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. रोहित का चुनाव न करके अमला ने यकीनन फैन्स को निराश कर दिया है. रोहित के नाम वनजे में सर्वोच्च स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है. रोहित ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ ईडन गार्डन वनडे में 264 रन की धुआंधार पारी खेली थी. हाल ही में रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शतकीय पारी खेलकर धमाका किया था. 

हाशिम अमला की ऑल टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन

सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट, विराट कोहली,  ब्रायन लारा, एबी डिविलियर्स, जैक कैलिस, धोनी, मुरलीधरन, शेन वार्न, वसीम अकरम, डेल स्टेन

