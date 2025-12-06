हार्षित राणा को 2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिलेगी या नहीं, जहीर खान ने की भविष्यवाणी

Zaheer Khan Prediction on Harshit Rana: भारत के पूर्व गेंदबाज जहीर खान ने हर्षित राणा को लेकर बड़ा बयान की है और बताया है कि 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए हर्षित राणा को भारतीय टीम का हिस्सा होना चाहिए. जहीर ने क्रिकबज के साथ बात करते हुए कहा कि "मेरे नजर में अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को 2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए. अर्दशीप एक ऐसे गेंदबाज रहे हैं जो नियमित तौर पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते रहे हैं. बाएं हाथ के गेंदबाज के तौर पर उनका एंगल शानदार है. अर्शदीप में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वह प्रेशर को अच्छी तरह से संभालते हैं. उनका दबाव वाले समय में जिस अंदाज में वो गेंदबाजी करते हैं मुझे उनके बारे में ये चीज ज्यादा पसंद है. मुश्किल और दवाब वाले समय में अर्शदीप कूल रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं.उनके पता है कि उन्हें मुश्किल और दबाव वाले समय में किस तरह की गेंद करनी है".

इसके अलावा जहीर ने कहा, "मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप 2027 में जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, यकीनन टीम का हिस्सा होंगे. सिराज भी होंगे और क्यों नहीं, मैं समझता हूं कि शमी भी उस टीम का हिस्सा हो सकते हैं, आपके पास शानदार गेंदबाजी यूनिट है. आपको बस उन्हें मौका देना है और उनके प्रति आपको ईमानदार रहना है."

पूर्व भारतीय गेंदबाज ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि समय हर्षित एक बेहतरीन गेंदबाज हैं. जब हार्षित तेज शुरू के ओवरों में गेंदबाजी करते हैं तो एक अलग गेंदबाज नजर आते हैं. हार्षित, बुमराह और अर्शदीप टीम में हैं तो आपको यह फैसला लेना होगा कि वह गेंदबाज कौन होगा जो दूसरे चेंज के तौर पर गेंदबाजी करेगा. आपने हर्षित को ट्राई किया है लेकिन वो उस जगह उतने प्रभावशाली नहीं रहे हैं. आपके सामने सबसे ज्यादा चैलेंज हैं कि वह गेंदबाज कौन होगा जो मीडिल ओवरों में गेंदबाजी करें और प्रभावशाली भी रहे. सिराज भी नए बॉल से ही ज्यादा प्रभावित करने में सफल रहे हैं.