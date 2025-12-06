हेमा मालिनी की वो फिल्म, जिसे बनाने में रूस ने की थी मदद, आज भी हिट है इसका गाना

भारत और रूस के रिश्ते बहुत पुराने हैं. दोनों देशों में ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि मधुर सांस्कृतिक रिश्तों की भी महक आती है. रूस से रिश्ते मजबूत करने का श्रेय इंडियन सिनेमा को भी जाता है. कई फिल्मों की शूटिंग रूस में हुई है और आज भी यह परंपरा जारी है. रूस में भारतीय फिल्मों के अच्छे-खासे दर्शक हैं. पुराने सिनेमा की बात करें तो दिवंगत दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की फिल्म का भी रूस से गहरा नाता रहा है. धर्मेंद्र की कई फिल्में रूस में भी रिलीज हुई हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा के ही-मैन की इस फिल्म का रूस से अलग ही नाता रहा है. धर्मेंद्र की इस फिल्म को बनाने में ना सिर्फ इंडियन फिल्ममेकर्स बल्कि सोवियत संघ के उज्बेक फिल्म्स स्टूडियो का भी बहुत सपोर्ट मिला था. धर्मेंद्र की यह फिल्म ब्लॉकबस्टर निकली थी.



रूस में सुपरहिट हुई थी ये फिल्म

दरअसल, हम बात कर रहे हैं साल 1980 में रिलीज हुई धर्मेंद्र और हेमा मालिनी स्टारर जादुई फिल्म अलीबाबा और चालीस चोर की. इस फिल्म का जादू ना सिर्फ भारत बल्कि रूसी ऑडियंस भी पर भी चला था. भारत के साथ-साथ अलीबाबा और चालीस चोर रूस में भी हिट हुई थी. अलीबाबा और चालीस चोर को रूस में रूसी भाषा में रिलीज गया था. दोनों ही देशों में फिल्म ने मोटी कमाई की थी. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 25 हफ्तों तक टिकी रही और 3 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. जानकर हैरानी होगी कि रूस में फिल्म ने 2 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इसी फिल्म ने धर्मेंद्र को ग्लोबल आइकन बना दिया था. इस फिल्म में हेमा और धर्मेंद्र की रोमांटिक जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था. यही वो समय है जब धर्मेंद्र और हेमा ने शादी रचा ली थी.



इस फिल्म का भी चला था रूस में सिक्का

इस फिल्म का गाना खातुबा आज भी लोग नहीं भूले हैं अलीबाबा और चालीस चोर से पहले धर्मेंद्र और जितेंद्र स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म धर्मवीर (1977) रिलीज हुई थी. यह फिल्म भी रूस में रिलीज हुई थी. रूस में इस फिल्म के 3 करोड़ रुपये के तकरीबन टिकट सेल हुए थे और भारत में इस फिल्म ने थिएटर पर 50 हफ्तों तक राज किया था. धर्मवीर साल 1977 की सबसे कमाऊ फिल्मों में से एक है. इसी फिल्म के बाद ही धर्मेंद्र को आयरन मैन का टैग दिया गया था. धर्मेंद्र इंडियन सिनेमा में अपनी चेहरे की हंसी के साथ-साथ फिल्मों की अपार विरासत भी छोड़ गए हैं. बीती 24 नवंबर को लंबी बीमारी के चलते धर्मेंद्र का निधन हो गया था. धर्मेंद्र के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी.



