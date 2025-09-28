विज्ञापन
हर्ष वर्धन बने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष

Harsh Vardhan Became BCA President: हर्ष वर्धन ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध जीत हासिल की. इस पद पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं.

  • हर्ष वर्धन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं.
  • हर्ष वर्धन ने पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी की जगह ली, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे.
  • प्रिया कुमारी, जियाउल अरेफिन, अभिषेक नंदन और रोहित कुमार ने महत्वपूर्ण पदों पर निर्विरोध चुना गया.
Harsh Vardhan becomes youngest president of Bihar Cricket Association: हर्ष वर्धन ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध जीत हासिल की. इस पद पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं. वह राकेश तिवारी की जगह लेंगे. बता दें, बीसीए ने रविवार को अपने 2025 पदाधिकारी चुनाव के नतीजों की घोषणा की. उनका चुनाव बीसीए के नेतृत्व में एक पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक है, जिससे बिहार में क्रिकेट की शीर्ष संस्था में नई ऊर्जा आएगी. पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे.

हर्ष वर्धन के अलावा प्रिया कुमारी उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगी जबकि जियाउल अरेफिन सचिव के रूप में काम करेंगे. अभिषेक नंदन को कोषाध्यक्ष चुना गया है. और रोहित कुमार ने संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार संभाला. रविवार को नतीजे घोषित होने पर अन्य सभी पदाधिकारी भी निर्विरोध चुने गए. 

इसके अलावा, राजेश कुमार को प्रबंधन समिति के सदस्य (जिला प्रतिनिधि) और ज्ञानेश्वर गौतम को गवर्निंग काउंसिल के सदस्य के रूप में चुना गया. चुनाव एम. मोदासिर (आईएएस सेवानिवृत्त) की देखरेख में आयोजित और घोषित किए गए, जिन्होंने चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य किया.

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने एक बयान में कहा,"हम बिहार क्रिकेट के सभी हितधारकों द्वारा दिखाए गए विश्वास और समर्थन से आभारी हैं. हमारी सामूहिक प्राथमिकता जमीनी स्तर पर क्रिकेट को मजबूत करना, मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और राज्य भर में युवा और महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों के लिए अधिक अवसर पैदा करना होगा."

इस बीच, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने यह भी घोषणा की है कि पुरुष सीनियर और पुरुष अंडर-23 चयन परीक्षण और तैयारी शिविर मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को पटना के मोइन-उल-हक स्टेडियम में शुरू होगा. खिलाड़ियों को 29 सितंबर, 2025 को शाम 4:00 बजे तक स्टेडियम में रिपोर्ट करना आवश्यक है.

