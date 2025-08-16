विज्ञापन
6,6,6, कप्तानी मिलते ही छक्के पर छक्के जड़ने लगा इंग्लैंड का युवा स्टार, VIDEO

Jacob Bethell, The Hundred Men's Competition 2025: जैकब बेथेल ने मिचेल सैंटनर की तीन गेंदों पर लगाए लगातार तीन छक्के.

जैकब बेथेल ने लगाए लगातार तीन छक्के
  • जैकब बेथेल ने द हंड्रेड टूर्नामेंट में बर्मिंघम फीनिक्स की ओर से 23 गेंदों में तेजतर्रार 48 रन बनाए.
  • बेथेल ने मिचेल सैंटनर के ओवर में लगातार तीन छक्के लगाकर दर्शकों को उत्साहित किया.
  • मिचेल सैंटनर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की ओर से सबसे महंगे गेंदबाज रहे, जिन्होंने 20 गेंदों में 44 रन दिए.
Jacob Bethell, The Hundred Men's Competition 2025: आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड का कप्तान बनाए जाने के कुछ देर बाद ही जैकब बेथेल का प्रचंड रूप देखने को मिला है. मौजूदा समय में वह 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं. जहां टूर्नामेंट का 14वां मुकाबला 15 अगस्त 2025 को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स और बर्मिंघम फीनिक्स के बीच लीड्स में खेला गया. यहां बर्मिंघम की तरफ से शिरकत करते हुए बेथेल काफी आक्रामक नजर आए. टीम के लिए उन्होंने 23 गेंदों में 208.69 की स्ट्राइक रेट से 48 रनों की तेज तर्रार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने विपक्षी टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी मिचेल सैंटनर को विशेष रूप से निशाना बनाया. उनके ओवर में उन्होंने लगातार तीन गेंदों पर तीन छक्के लगाते हुए सबको रोमांचित कर दिया.

'द हंड्रेड' टूर्नामेंट के 14वें मुकाबले में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की तरफ से मिचेल सैंटनर सबसे महंगे गेंदबाज रहे. उनके खराब प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैच के दौरान उन्होंने कुल 20 गेंदों का स्पेल डाला. इस दौरान 44 रन खर्च कर डाले. मगर उनके हाथ एक भी सफलता नहीं आई. उनके ओवरों में कुल तीन चौके और तीन छक्के लगे.

नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को मिली जीत

हालांकि, जैकब बेथेल के विस्फोटक बल्लेबाजी के बावजूद बर्मिंघम फीनिक्स की टीम को 36 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. लीड्स में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम 100 गेंदों में पांच विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाने में कामयाब हुई थी. डेविड मलान सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 34 गेंदों में 58 रनों की सर्वाधिक पारी खेली.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बर्मिंघम फीनिक्स की टीम नौ विकेट के नुकसान पर 157 रन तक ही पहुंच पाई. कैप्टन लियाम लिविंगस्टोन (46) और जैकब बेथेल (48) ने जीत दिलाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहे. परिणामस्वरूप नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम को 36 रनों से जीत मिली.

