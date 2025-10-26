ENG vs NZ: हैरी ब्रूक का विस्फोटक खेल, लगाए इतने छक्के कि बन गया रिकॉर्ड, बदल गया इंग्लैंड का इतिहास

Harry Brook, New Zealand vs England: मौजूदा समय में इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला आज (26 अक्टूबर 2025) माउंट माउंगानुई में खेला गया. जहां इंग्लिश टीम जीत हासिल करने में तो नाकामयाब रही. मगर बल्लेबाजी के दौरान हैरी ब्रूक का प्रदर्शन लाजवाब रहा. अपनी टीम की तरफ से उन्होंने 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 101 गेंदों का सामना किया. इस बीच 133.66 की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 135 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 9 चौके और 11 खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

हैरी ब्रूक ने रचा इतिहास

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में 11 छक्के उड़ाते हुए हैरी ब्रूक ने एक विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है. वह इंग्लैंड की तरफ से वनडे के एक मुकाबले में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. पहले स्थान पर पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन का नाम आता है. जिन्होंने वनडे के एक मैच में सबसे ज्यादा 17 छक्के लगाए हैं. मोर्गन के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर जोस बटलर का नाम काबिज है. जिन्होंने निदरलैंड के खिलाफ 2022 में खेले गए एक मैच में 14, जबकि इस मैच से 3 साल पहले यानी कि 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मैच में 12 छक्के उड़ाए थे. इन दिग्गजों के बाद चौथे स्थान पर अब हैरी ब्रूक आ गए हैं. जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ आज के मुकाबले में 11 छक्के जड़े हैं.

इंग्लैंड को 4 विकेट से मिली शिकस्त

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो माउंट माउंगानुई में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 35.2 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 223 रन बनाने में कामयाब हुई थी. 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए ब्रूक (135) सर्वोच्च स्कोरर रहे. उनके अलावा 8वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जेमी ओवरटन ने 54 गेंदों में 46 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज सिंगल डिजिट में आउट हुए.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 224 रनों के लक्ष्य को कीवी टीम ने 36.4 ओवरों में आसानी से हासिल कर लिया. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए डेरिल मिचेल सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 91 गेंदों में 78 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा 6वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए माइकल ब्रेसवेल ने 51 गेंदों में 51 रनों का योगदान दिया.

