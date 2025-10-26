विज्ञापन

Box Office : 'थामा' की 100 करोड़ क्लब में एंट्री, 'एक दीवाने की दीवानियत' की कमाई स्थिर

दीपावली के मौके पर सिनेमाघरों में आयुष्मान खुराना व रश्मिका मंदाना की ''थामा'' और हर्षवर्धन राणे व सोनम बाजवा की ''एक दीवाने की दीवानियत'' रिलीज हुई.

'थामा' की 100 करोड़ क्लब में एंट्री
नई दिल्ली:

दीपावली के मौके पर सिनेमाघरों में आयुष्मान खुराना व रश्मिका मंदाना की ''थामा'' और हर्षवर्धन राणे व सोनम बाजवा की ''एक दीवाने की दीवानियत'' रिलीज हुई. दोनों फिल्मों की कहानी और जॉनर एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दर्शकों के बीच दोनों को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला.'थामा' अपने रोमांटिक हॉरर-कॉमेडी अंदाज से लोगों को लुभा रही है, वहीं 'एक दीवाने की दीवानियत' अपने इमोशन, रोमांस और म्यूजिक की वजह से चर्चा में है. रिलीज के बाद से ही दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजरें टिकी हुई हैं, और अब पांच दिनों के आंकड़े सामने आ चुके हैं.

पहले बात करें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर 'थामा' की तो फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले ही दिन 24 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर साल की चौथी सबसे बड़ी ओपनर बनकर सबको चौंका दिया. दूसरे दिन, यानी शनिवार को फिल्म की कमाई में हल्की गिरावट तो आई लेकिन 18.6 करोड़ रुपये की कमाई के साथ फिल्म ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी. तीसरे और चौथे दिन फिल्म ने क्रमश: 13 करोड़ और 10 करोड़ की कमाई की। फिल्म का कुल कलेक्शन 78.60 करोड़ के पार पहुंच गया.वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में बात करें, तो 'थामा' केवल पांच दिनों में 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 105.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

वहीं, 'एक दीवाने की दीवानियत' का जादू भी बरकरार है. हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म ने पहले दिन 9 करोड़ रुपये की कमाई के साथ अच्छी शुरुआत की. दूसरे दिन 7.75 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 6 करोड़ रुपये और चौथे दिन 5.5 करोड़ रुपये की कमाई हुई. फिल्म ने पांचवें दिन 5.75 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे कुल कलेक्शन 34 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

