विज्ञापन
विशेष लिंक

रोहित शर्मा का जिगरी यार बनने जा रहा है KKR का हेड कोच? आग की तरह फैल रही है खबर

Kolkata Knight Riders Is Likely To Appoint Abhishek Nayar As Their Head Coach For Upcoming IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक नायर केकेआर के अगले हेड कोच बनने के लिए तैयार हैं.

Read Time: 2 mins
Share
रोहित शर्मा का जिगरी यार बनने जा रहा है KKR का हेड कोच? आग की तरह फैल रही है खबर
Kolkata Knight Riders
  • इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक की तैयारियों को तीव्र किया है
  • मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभिषेक नायर को केकेआर का अगला हेड कोच नियुक्त किया जा सकता है
  • अभिषेक नायर को केकेआर फ्रैंचाइजी ने पिछले सप्ताह अपनी योजना से अवगत कराया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Kolkata Knight Riders Is Likely To Appoint Abhishek Nayar As Their Head Coach For Upcoming IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के आगाज में अभी काफी दिन शेष हैं. मगर सभी टीमों ने आगामी सीजन को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक नायर केकेआर के अगले हेड कोच बनने के लिए तैयार हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक नायर को फ्रैंचाइजी ने पिछले हफ्ते ही अपने फैसले से रूबरू करवा दिया है. उम्मीद जताई जा रही है जल्द ही इस फैसले का ऑफिशियल ऐलान भी फ्रैंचाइजी की तरफ से कर दिया जाएगा.

चंद्रकांत पंडित की जगह लेंगे अभिषेक

अभिषेक नायर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में चंद्रकांत पंडित की जगह लेंगे. फ्रैंचाइजी ने कुछ माह पूर्व ही पंडित को हेड कोच की पदवी से हटाया है. उनकी देखरेख में केकेआर की टीम ने कुल 3 सीजन तक शिरकत किया था. इस दौरान टीम आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल मुकाबले में मात देते हुए खिताब अपने नाम करने में कामयाब हुई थी. यही नहीं पंडित घरेलू क्रिकेट में छह बार कोच के तौर पर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतने के लिए भी मशहूर हैं.

अभिषेक नायर का अनुभव

रोहित शर्मा के जिगरी यार अभिषेक नायर पहली बार आईपीएल में कोचिंग की भूमिका में नजर नहीं आने वाले हैं. पहले भी वह कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रह चुके हैं. आईपीएल 2024 में जब कोलकाता की टीम ने खिताब अपने हाथ में उठाया था. उस दौरान वह केकेआर के असिस्टेंट कोच थे. इसके अलावा वह भारतीय टीम के भी असिस्टेंट कोच रह चुके हैं. मगर हेड कोच के तौर पर वह पहली बार कार्य करने के लिए तैयार हैं.

यह भी पढ़ें- IND(A) vs SA(A): सरफराज खान को क्यों नहीं मिला भारतीय टीम में मौका? पूर्व मुख्य चयनकर्ता ने तोड़ी चुप्पी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kolkata Knight Riders, Abhishek Nayar, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now