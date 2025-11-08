अमोल मजूमदार नहीं, फाइनल से पहले हरमनप्रीत कौर को सचिन तेंदुलकर से मिली थी ये खास सलाह

Harmanpreet Kaur on Sachin Tendulkar: विश्व कप फाइनल से पहले हरमनप्रीत कौर को बहुत सलाह मिली लेकिन भारतीय कप्तान के लिये सबसे अहम थी महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की सलाह. साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐतिहासिक फाइनल से पहले महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत को तेंदुलकर ने फोन किया था. हरमनप्रीत ने आईसीसी रिव्यू में कहा ,‘‘ मैच से पहले सचिन सर का फोन आया, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और हमे संतुलन बनाये रखने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि जब मैच तेज चल रहा हो तो थमकर खेलने की कोशिश करो क्योंकि अगर तुम भी तेज खेलोगे तो लड़खड़ा जाने का खतरा होगा. ''

नवी मुंबई में फाइनल जीते को पांच दिन हो चुके हैं लेकिन हरमनप्रीत अभी भी अचरज में है कि सोलह साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बाद अचानक सब कुछ कैसे बदल गया, उन्होंने कहा ,‘‘ हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं विश्व चैम्पियन. यह अलग तरह का अनुभव है. हम इंतजार कर रहे थे कि इस तरह का अनुभव कब होगा. ''

हरमनप्रीत ने कहा ,‘ मेरे माता पिता वहां थे. उनके सामने विश्व कप जीतने का पल खास था. बचपन से वे मुझे यह कहते सुनते आये हैं कि मुझे भारत की जर्सी पहननी है, देश के लिये खेलना है , कप्तानी करना है और विश्व कप जीतना है. '

बता दें कि हरमनप्रीत भारत की पहली महिला कप्तान और कुल मिलाकर तीसरी भारतीय कप्तान बनीं, कपिल देव (1983) और महेंद्र सिंह धोनी (2011) के बाद सीनियर विश्व कप ट्रॉफी जीतने वाली.

हरमनप्रीत ने खिताब जीतने को लेकर कहा,"सच कहूं तो, मैं अभी इसके बारे में सोच नहीं पा रही हूं, शायद कुछ महीनों बाद मुझे एहसास होगा कि हमने क्या हासिल किया है. हमने अपने देश को क्या दिया है. मैं अभी इसे समझ नहीं पा रही हूं. मैंने अमोल (मजूमदार) सर से इस बारे में बात की थी, ऐसा लग रहा है जैसे हमने कुछ द्विपक्षीय सीरीज़ जीत ली हैं और हम घर वापस जा रहे हैं. इसका असर हमें कुछ महीनों में पता चलेगा. अभी तो यह बस एक सपने जैसा लग रहा है."