भारत के वर्ल्ड कप जीतते ही हरमनप्रीत कौर के नाम हुआ बड़ा रिकॉर्ड, 36 साल की उम्र में हासिल की खास उपलब्धि

Harmanpreet Kaur oldest captain to win the Women World Cup: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मुंबई के डी. वाई. पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया. इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से मात दी. इस जीत के साथ ही कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी इतिहास रच दिया है. हरमनप्रीत महिला विश्व कप जीतने वाली दुनिया की सबसे अधिक उम्र की कप्तान बन गई हैं. हरमनप्रीत कौर ने 36 साल 239 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है.

हरमनप्रीत ने इस टूर्नामेंट में बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया और 9 मैचों की 8 पारियों में 32.50 की औसत के साथ 260 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट भी 89.04 का रहा है. इसके अलावा, हरमनप्रीत ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी बेलिंडा क्लार्क को भी पीछे छोड़ दिया है.

भारत लीग स्टेड में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार गया था. यह पहली बार है कि महिला वनडे विश्व कप उस टीम ने जीता है जो टूर्नामेंट में तीन मैच हार गई थी. पुरुषों के टूर्नामेंट में ऐसा दो बार हुआ है: 1992 में पाकिस्तान और 2019 में इंग्लैंड.

हरमनप्रीत ने फाइनल मैच के बाद बीसीसीआई और सहयोगी स्टाफ को टीम पर भरोसा बनाए रखने के लिए क्रेडिट दिया. उन्होंने भारत की जीत के बाद कहा कि यह शुरुआत है. हम बैरियर को तोड़ना चाहते हैं. और अब, हमारी अगली योजना इसे एक आदत बनाने की है. क्योंकि, आप जानते हैं, हम इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं. अब, यह क्षण आ गया है."

हरमनप्रीत ने आगे कहा,"अब, आइए इसे घटित करें, आप जानते हैं. अब, अगले साल विश्व कप भी है और फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी है. तो, इतने सारे बड़े अवसर आ रहे हैं. आप जानते हैं, हम बस यही चाहते हैं कि दिन-ब-दिन सुधार होता रहे. ये कोई अंत नहीं है. यह तो सिर्फ शुरुआत है. और हम बस अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहना चाहते हैं."

इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए. शेफाली वर्मा ने 87 रन, दीप्ति शर्मा ने 58 रन और स्मृति मंधाना ने 45 रन बनाए. भारत की सलामी जोड़ी ने 100 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन भारत ने जल्दी-जल्दी विकेट लेकर मैच अपने पक्ष में कर लिया. दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 5 विकेट लिए. शेफाली वर्मा ने भी गेंद से कमाल दिखाते हुए 2 विकेट झटके. दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट ने 101 रन बनाए, लेकिन उनकी टीम 246 रन पर ऑलआउट हो गई.

यह भी पढ़ें: Team India Victory Parade: कब होगी वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया की 'विक्ट्री परेड' ? BCCI की तरफ से आया ये अपडेट

यह भी पढ़ें: Shafali Verma: शेफाली वर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 21 की उम्र में जीता खास अवॉर्ड, ऐसा कर विश्व क्रिकेट को चौंकाया